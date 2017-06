Delivery Hero AG: Stabilisierungsmitteilung

DGAP-News: Delivery Hero AG / Schlagwort(e): Börsengang Delivery Hero AG: Stabilisierungsmitteilung 29.06.2017 / 02:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion, in der solch eine Weitergabe unrechtmäßig wäre.

Delivery Hero AG

Stabilisierungsmitteilung

29. Juni 2017

Delivery Hero AG teilt hierbei mit, dass die die Stabilisierungsmaßnahmen vornehmende juristische Person (der untengenannte "Stabilisierungsmanager" und die mit ihm verbundenen Unternehmen) das Angebot der nachfolgenden Wertpapiere in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) und der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052 stabilisieren darf. Stabilisierungstransaktionen zielen auf die Unterstützung des Marktpreises der Wertpapiere während des Stabilisierungszeitraums ab. Stabilisierungsmaßnahmen werden nicht notwendigerweise erfolgen und können zu jeder Zeit beendet werden.

Die Wertpapie- re: Emittent: Delivery Hero AG

Wertpapie- Auf den Namen lautende Stammaktien des Emittenten (ISIN: re: DE000A2E4K43) Angebotsum- EUR 995.583.750,00 (inklusive Mehrzuteilungsfazilität,

fang: wie unten definiert) Angebots- EUR 25,50 preis: Stabilisie- rung:

Stabilisie- Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 rungsmana- Fleet Street, London EC4A 2BB Kontakt: John Bentinck; ger (und Telefon: +44 (0)20 7774 3408

zentrale Auskunfts- telle im Sinne der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052): Beginn des 30. Juni 2017 Stabilisie- rungszeit- raums: Stabilisie- 28. Juli 2017 rungszeit- raum endet nicht später als am: Handels- Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra, BATS, Chi-X platz an dem Stabilisie- rungsmaßnah- men vorgenommen werden können: Mehrzutei- lungsfazi- lität & Greenshoe Option:

Bedingun- Global Online Takeaway Group S.A. hat Goldman Sachs gen: International, in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager und für Rechnung der Konsortialbanken, ein Wertpapierdarlehen über 5.092.500 Aktien ("Mehrzuteilungsfazilität") gewährt. Alle Aktien, die im Rahmen der Mehrzuteilungsfazilität geliehen werden, können durch den Stabilisierungsmanager zu Stabilisierungszwecken während des Stabilisierungszeitraums in Übereinstimmung mit der Marktmissbrauchsverordnung und der delegierten Verordnung der Kommission (EU) 2016/1052) zurückerworben werden. Wenn und soweit Aktien nicht zurückerworben werden, hat der Stabilisierungsmanager die Option, zusätzliche Aktien von Global Online Takeaway Group S.A. zum Angebotspreis zu erwerben ("Greenshoe Option"), um es dem Stabilisierungsmanager zu ermöglichen, Mehrzuteilungsaktien im Rahmen des Wertpapierdarlehens zurückzuliefern. Im Falle der Ausübung der Greenshoe Option, würde die Verpflichtung von Global Online Takeaway Group S.A., die Aktien, für die die Greenshoe Option ausgeübt wurde, zu liefern, gegen den Anspruch von Global Online Takeaway Group S.A., die Rücklieferung der unter dem Wertpapierdarlehen gewährten Aktien zu

verlangen, aufgerechnet. Anzahl der 5.092.500 Aktien unter die Mehrzutei- lungsfazi- lität fallenden Aktien: Maximale 5.092.500 Aktien Anzahl der unter die Greenshoe Option fallenden Aktien:

Zeitrahmen: Diese Option kann zu jeder Zeit während des Stabilisierungszeitraums ausgeübt werden. Haftungsausschluss

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot oder eine Einladung zur Übernahme, Zeichnung oder zum sonstigen Erwerb oder Veräußerung von Wertpapieren oder eine Anlageberatung in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der solch ein Angebot oder eine Aufforderung ein Angebot abzugeben unrechtmäßig wäre, inklusive, aber ohne Beschränkung hierauf, die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan. Jeglicher Verstoß gegen diese Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze dieser Jurisdiktionen begründen.

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika (inklusive ihrer Territorien und Besitzungen, alle Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Distrikt Columbia) (die "Vereinigten Staaten") dar und ist nicht zur, direkten oder indirekten, Übermittlung, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Die angebotenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") oder gemäß anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen eines anderen Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert. Die angebotenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft, wieder verkauft, übertragen oder ausgehändigt werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder unterfallen einem Ausnahmetatbestand von solchen Registrierungserfordernissen, oder sind Gegenstand einer Transaktion, die nicht Gegenstand von solchen Registrierungserfordernissen ist, soweit dies in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder Jurisdiktion der Vereinigten Staaten erfolgt. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchgeführt.

ENDE

29.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Delivery Hero AG Oranienburger Straße 70 10117 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 544 45 9090

E-Mail: bodo.braunmuehl@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com ISIN: DE000A2E4K43 WKN: A2E4K4

Notierung vorgesehen / Intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

587485 29.06.2017

ISIN DE000A2E4K43

AXC0003 2017-06-29/02:00