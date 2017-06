Spanische und italienische Abladungen verloren an Bedeutung. Diese wurden gerne gekauft, hatten sie gegenüber der südeuropäischen Konkurrenz doch Vorteile hinsichtlich der Größe. Und dicke Kaliber waren bei den Kunden beliebt, sodass die Händler ihre Aufrufe ruhig in die Höhe schrauben konnten. In Hamburg wiesen die einheimischen Früchte eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...