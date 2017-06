YuppTV-Nutzer in aller Welt können jetzt berühmte Filme der Fox Star Studios anschauen, darunter Ae Dil Hai Mushkil, Neerja und andere

YuppTV, der weltweit führende Anbieter von südasiatischen Inhalten, hat seine Partnerschaft mit Fox Star Studios, einem der gegenwärtig führenden Produktionshäuser, angekündigt. Im Rahmen der nicht-exklusiven Partnerschaft wird YuppTV der Expat-Gemeinde auf YuppFlix, seiner On-Demand-Streaming-Plattform für Filme, zu der YuppTV-Nutzer in aller Welt Zugang haben, eine großartige Sammlung beliebter Filme der Fox Star Studios bieten, darunter Ae Dil Hai Mushkil, Jolly LLB2, Akira, MS Dhoni und Neerja.

Uday Reddy, Gründer und CEO von YuppTV, kommentierte die Partnerschaft folgendermaßen: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit einem der führenden Produktionshäuser in Indien bekanntgeben zu dürfen und unseren Nutzern in aller Welt die neueste Sammlung von Filmen bieten zu können. Wir von YuppTV sind stets bemüht, unserem ständig wachsenden Stamm von Nutzern in aller Welt die besten linearen und On-Demand- Unterhaltungslösungen anzubieten. Die Partnerschaft wird es uns ermöglichen, das beste Filmsortiment von Fox Star Studios auf unserer Plattform anzubieten. Wir werden auch weiterhin die neuesten Filme in unsere Angebote einbeziehen und sind optimistisch, dass die Nutzer an dem besten Filmsortiment auf YuppFlix Spaß haben werden."

YuppTV hat seine Angebotspalette der neuesten Filme auf YuppFlix, seiner speziellen Plattform für das On-Demand-Streaming von Filmen, aktiv überarbeitet. Nutzer haben Zugang zu den neuesten Filmen auf allen Plattformen von YuppTV, einschließlich der iOS- und Android-App und internetfähiger Geräte.

Über YuppTV

YuppTV ist einer der größten internetbasierten Serviceanbieter der Welt für Fernseh- und On-Demand-Programme mit Inhalten aus Südasien. YuppTV bietet mehr als 250 TV-Sender, über 5.000 Spielfilme und über 100 Fernsehsendungen in 14 Sprachen aus dieser Region an. YuppTV hat kürzlich eine Finanzierung von Emerald Media, einer panasiatischen Plattform, die von der führenden globalen Investmentfirma KKR für Investitionen in den Medien- und Unterhaltungssektor gegründet wurde, erhalten. Hierbei erwarb Emerald Media für 50 Mio. US-Dollar einen signifikanten Minderheitsanteil am Unternehmen. Emerald Media wird von den Branchenveteranen Rajesh Kamat und Paul Aiello geführt und von einem erfahrenen Team von Führungskräften aus den Bereichen Investment und Geschäftsführung unterstützt. Der Schwerpunkt der Plattform liegt vor allem darauf, Wachstumskapital für Medien, die Unterhaltungsbranche und digitale Medienunternehmen zu liefern. YuppTV hat seine Serie-A-Finanzierungsrunde bereits beim amerikanischen Indianerstamm der Poarch Creek in Alabama aufgebracht.

Im Archiv von YuppTV sind 25.000 Stunden Unterhaltungsinhalte aufgelistet. Jeden Tag kommen fast 2.500 Stunden neue On-Demand-Inhalte auf der YuppTV-Plattform hinzu. YuppTV bietet Live-TV- und Catch-Up-TV Technologie. Außerdem bietet das Unternehmen YuppFlix an, einen Streamingdienst für Filme on-Demand für den Expat-Markt, und hat kürzlich YuppTV Originals gestartet, um in Kooperation mit den Spitzenkräften der Filmindustrie unkonventionelle Erzählkunst zu fördern. Originals soll dem digitalen Publikum exklusiv auf der Plattform von YuppTV im Episodenformat angeboten werden. YuppTV ist momentan die Plattform Nummer eins für Internet-Bezahlfernsehen für im Ausland lebende Südasiaten. Es ist außerdem die größte Internet-TV-Plattform für Premium-Inhalte in Indien. YuppTV ist die am häufigsten heruntergeladene SmartTV-App in Indien und kann ferner auf 13 Millionen mobile Downloads und ein Nutzer-Rating von 4,0 verweisen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.yuppflix.com.

