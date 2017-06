BERLIN (dpa-AFX) - Der Essens-Lieferdienst Delivery Hero bietet seine Aktien mit 25,50 Euro am oberen Ende der Angebotsspanne an. Damit erlöst die Rocket-Internet-Beteiligung insgesamt fast 996 Millionen Euro, wie das Unternehmen am frühen Donnerstag mitteilte.

Altaktionäre trennen sich dabei von knapp 20,1 Millionen Anteilen. Zudem werden 18,95 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung am Markt platziert. Der Nettoerlös des Unternehmens aus der Platzierung der neuen Aktien beläuft sich auf 465 Millionen Euro.

Die Papiere sollen erstmals am 30. Juni gehandelt werden. Die Notierung soll am regulierten Markt in Frankfurt erfolgen. Insgesamt wird Delivery Hero beim Börsengang mit 4,4 Milliarden Euro bewertet. Der Lieferdienst schrieb wegen der Kosten für seinen rasanten Wachstumskurs bis zuletzt hohe Verluste./stk/tav

ISIN DE000A12UKK6 DE000A2E4K43

