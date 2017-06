Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KLIMASCHUTZ - Die internationale Staatengemeinschaft läuft geradewegs darauf zu, ihre Klimaschutzziele zu verfehlen. Das belegen zwei Studien. So kommt der "Allianz Climate and Energy Monitor 2017" zu dem Ergebnis, dass sich die jährlichen Investitionen in erneuerbare Energien in den G20-Staaten bis 2035 auf jährlich 700 Milliarden Dollar verdoppeln müssten, um die Erderwärmung abzubremsen. Gleichzeitig werden die Bemühungen um Klimaschutz durch massive Investitionen in Kohlekraftwerke konterkariert. Einer Studie der Umweltschutzorganisation Urgewald zufolge sind weltweit mehr als 1.600 Kohlekraftwerke in Bau oder in Planung, insbesondere in China und Indien. Kohlekraftwerke zählen zu den größten Emittenten von Treibhausgas. (Handelsblatt S. 6ff)

BANKEN - Der Paragraf 44 des Einkommensteuergesetzes, der von Aktiengeschäften handelt, ist ellenlang und kompliziert. Aber die entscheidende Stelle lässt sich leicht verstehen: Wer dazu beiträgt, dass jemand unerlaubt in die Staatskasse greift, der muss dafür haften. Auch wenn er selbst gar nicht der Übeltäter ist. Diesen Passus nutzen Bayerns Finanzbehörden nun, um gegen Banken vorzugehen, die einen der größten Steuer-Raubzüge in Deutschland ermöglicht haben sollen. Nach Angaben aus Finanzkreisen sind bereits zwei Haftungsbescheide in Millionenhöhe ergangen und beglichen worden. Bayerns Finanzministerium äußert sich dazu wegen des Steuergeheimnisses nicht, erklärt aber generell: "Der Freistaat tut alles, um Steueransprüche des Staates zu sichern." Ein Mittel dafür seien auch Haftungsbescheide. Mindestens einen der beiden Bescheide hat eine internationale Großbank erhalten. Die hat offenbar lieber gezahlt, statt bei Gericht über sogenannte Cum-Ex-Geschäfte zu streiten und so ihren Ruf zu riskieren. Diesem Musterfall dürften etliche weitere Haftungsbescheide deutscher Behörden, vor allem aus Nordrhein-Westfalen, gegen Banken aus dem In- und Ausland folgen. Die Finanzbranche muss mit staatlichen Forderungen in Milliardenhöhe rechnen. (SZ S. 19)

ALTERSVORSORGE - Die EU-Kommission will europäische Regeln für die private Altersvorsorge erlassen. "Wir wollen einen europäischen Qualitätsstandard für Altersvorsorgeprodukte schaffen", sagte der für Finanzdienstleistungen zuständige Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Der Lette legt seinen Verordnungsentwurf für ein Pan European Pension Product an diesem Donnerstag vor. (Handelsblatt S. 31)

DIESEL - Bayerns Landesregierung hat sich mit den dort ansässigen Fahrzeugbauern Audi, BMW und MAN auf Maßnahmen geeinigt, um Diesel-Fahrverbote in Großstädten abzuwenden. Die Hersteller wollen Diesel-Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 nachrüsten, um die Stickstoffbelastung zu senken. Zumindest einen Teil der Kosten wollen sie übernehmen. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hofft mit den Selbstverpflichtungen ein Modell für Deutschland zu schaffen. (FAZ S. 19)

NIEDERLANDE - Noch nicht lange ist es her, dass die Niederlande die Boni in Geldhäusern scharf begrenzten: 2015 war das, als Lehre der Finanzkrise. Jetzt aber wankt sie schon wieder, die neue Regel, wonach Banker maximal 20 Prozent ihres Fixgehalts als variables Zückerchen erhalten sollen. Der Grund? Der Brexit, der Plan Großbritanniens, aus der EU auszutreten - und das Begehr der Finanzmetropole Amsterdam, möglichst viele Banker aus London an sich zu ziehen. Restriktionen für die Boni könnten da abschrecken, so fürchten die Gegner der Regel, und Paris, Dublin, Frankfurt davon profitieren. (FAZ S. 15)

FLÜCHTLINGE - Wegen der stetig steigenden Anzahl von Migranten erwägt Italien notfalls Rettungsschiffe mit Flüchtlingen abzuweisen. Das verlautet aus Regierungskreisen in Rom. Alle Rettungsschiffe, die nicht unter italienischer Flagge oder im EU-Auftrag im Mittelmeer fahren, könnten keine Anlaufgenehmigung erhalten. (Welt S. 1)

POLITIKBERATER - Die Bundesregierung greift öfter auf die Arbeit externer Berater zurück. Die entsprechenden Ausgaben im Bundeshaushalt sind kräftig gestiegen. Sie erreichten im vergangenen Jahr gut 101 Millionen Euro, wie einem Bericht des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags zu entnehmen ist. 2015 hatten die Ausgaben für externe Berater 38 Millionen Euro betragen. Die Zahlungen im vergangenen Jahr entsprechen damit einem Anstieg um 165 Prozent. (FAZ S. 16)

BANGLADESCH - Der Vertrag über die Sanierung der Textilfabriken in Bangladesch, der sogenannte Bangladesh Accord, wird über das Jahr 2018 hinaus verlängert. Damit ist sichergestellt, dass die Verbesserung der Sicherheit in den Betrieben, die für westliche Modemarken produzieren, auch künftig von unabhängigen Stellen überwacht wird. Wie es in Verhandlungskreisen heißt, soll die Einigung zwischen den Gewerkschaften aus Bangladesch und den Modekonzernen am heutigen Donnerstag auf dem "Global Forum on Responsible Business Conduct" der OECD in Paris verkündet werden. (Handelsblatt S. 20)

MEDIKAMENTE - Immer häufiger fehlen Medikamente in Apotheken und Kliniken - Folge der weltweiten Konzentration auf dem Pharmamarkt. Die Krankenkassen fordern, dem Spuk ein Ende zu machen. Firmen, die nicht liefern, sollen Schadensersatz zahlen. (Handelsblatt S. 11)

NEGATIVZINSEN - Die Auseinandersetzung zwischen Banken und Kunden um die Negativzinsen spitzt sich zu. Am Mittwoch ließ die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg durchblicken, sie erwäge weitere rechtliche Schritte gegen die Volksbank Reutlingen. Obwohl die Bank die angekündigten Negativzinsen wieder aus dem Preisaushang entfernt hatte, wollen die Verbraucherschützer das Kriegsbeil offenbar nicht begraben. Eine Klage sei nicht vom Tisch, meinte Niels Nauhauser, Finanzfachmann der Verbraucherzentrale. (FAZ S. 23)

ARBEITSMARKT - Die deutsche Wirtschaft startet so optimistisch ins zweite Halbjahr wie nie zuvor. So ist der Geschäftsklimaindex des Münchener Ifo Instituts Ende Juni auf einen neuen Höchststand geklettert. Und die Hochstimmung schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder: "Im Windschatten neuer Rekorde beim Ifo-Geschäftsklima vergrößern die Unternehmen ihre Mitarbeiterzahl kontinuierlich", sagt Ifo-Forscher Klaus Wohlrabe. Das Beschäftigungsbarometer ist im Juni leicht gestiegen. (Handelsblatt S. 13)

