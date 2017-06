NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC Capital hat Deutsche Telekom von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 19 Euro belassen. Es sei Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Analyst Jonathan Dann in einer Studie vom Donnerstag. Der im Kurs eingepreiste Wert für das Europageschäft liege inzwischen auf Augenhöhe mit den Wettbewerbern. Zudem liege das Kurspotenzial unter 20 Prozent. Wer auf den breiten deutschen Markt setzen und auch ein Standbein in Europa haben wolle, sollte auf Vodafone setzen, so Dann./ag/ajx

