St. Gallen - In meinem Studium las ich ein Buch, das mich einerseits beeindruckte - notabene nicht prägte -, aber auch der letzten Illusionen meiner streng katholischen Erziehung, gestreng dem Motto "du sollst nicht lügen", beraubte. Das Buch trug den Titel "Die Welt will belogen werden" oder so ähnlich und ich habe mich an dieser Stelle schon einmal damit beschäftigt, aber in anderem Zusammenhang. Jedenfalls schmiss, was da geschrieben stand, das mir jahrelang eingetrichterte "ehrlich währt am längsten" förmlich an die Wand.

Nicht dass ich damals ohne Lügen ausgekommen wäre, aber ich habe mir zumindest stets vorgenommen, es nicht mehr zu tun und hatte immerhin jeweils ein schlechtes Gewissen. Mittlerweile gibt es tatsächlich Wissenschaftler, die das Phänomen der Lüge durchleuchten. Die Wissenschaft der falschen Behauptung ist eine gar nicht mehr so neue Disziplin der Psychologie, wie ich jüngst lesen durfte.

Lügen ist menschlich…

Nicht nur Irren, auch Lügen ist gemäss psychologischer Forschung menschlich. Beides ist allerdings nicht sehr beruhigend. Irrtümer können tödliche Folgen haben und Lügen grossen Schaden anrichten. Und doch sind sie steter Wegbegleiter im menschlichen Alltag. Der Mensch ist wohl auch die einige Spezies, die lügt. Auch im Privatleben kommen die wenigsten Menschen nicht ohne Lügen aus und selbst intimste freundschaftliche Beziehungen erweisen sich immer wieder als Lügengebilde. Ehrliche Beziehungen, heisst es gemeinhin, sind in der Regel dauerhaft, was in der Theorie zutreffen mag. Nur gibt es dem Ideal der grossen Liebe zum Trotz praktisch viel weniger ehrliche (Vertrauens)- Beziehungen, als all die Paare glauben möchten, die sich irgendwann das Jawort geben. Das war schon früher so, nur ist man inzwischen wenigstens so weit, sich das einzugestehen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Mit der Folge, dass heute jede zweite Ehe zu Bruch geht.

…verständlich…

So verwerflich die Lüge sein mag, die Motive sind es weniger. Der Psychologe Tim Levine bringt es ganz einfach auf den Punkt und sagt, dass wir "lügen, wenn die Wahrheit nicht funktioniert". Fast die Hälfte aller Lügen dienen dazu, sich einen Vorteil zu beschaffen, entweder einen persönlichen oder ökonomisch-materiellen. Das zweitwichtigste Motiv ...

