Von Telis Demos

NEW YORK (Dow Jones)--Die Citigroup will die Attraktivität ihrer Aktie mit einem kräftigen Dividendenanstieg und Aktienrückkäufen erhöhen. Das Unternehmen will mehr ausschütten als den erwarteten Gewinn im kommenden Jahr, wie es am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte die US-Notenbank Fed bekanntgegeben, dass die Citigroup das dritte Mal in Folge den jährlichen Banken-Stresstest bestanden hat und ihr Kapitalplan somit genehmigt wurde. 2012 und 2014 war die Citigroup noch durch den Test gefallen, womit die Dividendenpläne massiv eingeschränkt wurden.

Die Citigroup will in den kommenden vier Quartalen ab Juli 18,9 Milliarden US-Dollar für Dividenden und Aktienrückkäufe ausgeben. Das entspräche 130 Prozent des Gewinns, den die von Factset befragten Analysten dem Unternehmen in diesem Zeitraum zutrauen.

Die Citigroup übertrifft damit die Erwartungen, denn die Beobachter hatten eine Ausschüttungsquote von etwa 110 Prozent prognostiziert, was einer Summe von 16 Milliarden Dollar entsprochen hätte. Das Volumen ist außerdem deutlich höher als in der Vorperiode. Nach dem letztjährigen Stresstest hatte die Bank eine Quote von 88 Prozent angekündigt.

Die Quartalsdividende soll auf 32 Cent von derzeit 16 Cent je Aktie steigen. Zudem will die Bank bis zu 15,6 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe ausgeben. Das aktuelle Rückkaufprogramm, das mit dem aktuellen Quartal endet, hat ein Volumen von 10,4 Milliarden Dollar.

Nach Ansicht von CEO Michael Corbat muss die Bank zumindest ihren Gewinn an die Aktionäre verteilen, um glaubhaft zu unterstreichen, dass sie ihr großes Kapitalpolster reduziert. Das sagte der Manager gegenüber Investoren. Corbat legt nach der langen Restrukturierung der Bank sehr viel Wert auf die Rückgabe von Kapital. Seit seiner Amtsübernahme 2012 ist die Aktie um 81 Prozent gestiegen, was aber der schwächste Anstieg unter den großen sechs US-Banken in dem Zeitraum war.

Dieses Jahr hat die Aktie in Erwartung hoher Ausschüttungen bislang 10,3 Prozent zugelegt und damit mehr als die Konkurrenz. Im nachbörslichen Handel am Mittwoch kletterte das Papier um 2,3 Prozent.

