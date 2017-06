The following instruments on XETRA do have their first trading day 29.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0367206742 LONZA SWISS FIN. 17-24 BD00 BON CHF N

CA IO0A XFRA DE000A1G4Z19 ICHOR COAL 12/19 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CRX7 DZ BANK CLN E.9319 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5DN1 LB.HESS.THR.CARRARA06S/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US00774CAB37 AECOM 2027 BD00 BON USD N

CA XFRA US03027XAP50 AMERN TWR 17/27 BD00 BON USD N

CA XFRA US124857AS26 CBS CORP. 17/23 BD00 BON USD N

CA XFRA US124857AT09 CBS CORP. 17/28 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1640492648 FIDELITY NA.INF. 17/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1640492994 FIDELITY NA.INF. 17/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1640854144 DT. BAHN FIN. 17/25 MTN BD00 BON GBP N

CA XFRA XS1640903701 HSBC HLDGS 17-UND.FLR MTN BD01 BON EUR N

CA FJY XFRA AU000000ACR3 ACRUX LTD. EQ00 EQU EUR N

CA DDF XFRA AU000000AHZ5 ADMEDUS LTD EQ00 EQU EUR N

CA RZA XFRA AU000000ANG3 AUSTIN ENGINEERING LTD. EQ00 EQU EUR N

CA FZ7 XFRA AU000000BBX1 BBX MINERALS LTD. EQ01 EQU EUR N

CA 28W XFRA AU000000EUC9 EUROPEAN COBALT LTD EQ01 EQU EUR N

CA 2CN XFRA CA41755P1053 HARVEST ONE CANNABIS INC. EQ01 EQU EUR N

CA 58V XFRA CA49720T1021 KINTAVAR EXPLORATION INC. EQ01 EQU EUR N

CA MEW XFRA CA58506X1042 MEDRELEAF CORP. EQ01 EQU EUR N

CA P13 XFRA CA6744821043 OBSIDIAN ENERGY EQ01 EQU EUR N

CA QPA XFRA CA89679A1003 TRISURA GROUP LTD O.N. EQ01 EQU EUR N

CA CK3 XFRA US14575E1055 CARS.COM INC. EQ01 EQU EUR N

CA XFRA US4622601007 IOVANCE BIOTHERAP.DL-,001 EQ01 EQU EUR N