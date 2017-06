FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.690 EUR

5HB XFRA CNE100001W69 SHAGHAI HAOH.BI.TE.H YC 1 0.065 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.236 EUR

WTDH XFRA DE000A14SLJ6 WISDOMTR.EUR.EQ.U.E.DLHDZ 0.329 EUR

WTDX XFRA DE000A14SLH0 WISDOMTR.JAP.EQ.U.E.DLHDZ 0.052 EUR