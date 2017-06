FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

6PSA XFRA IE00B23D8S39 P.SHS FTSE RA.US1000U.ETF 0.066 EUR

EQQQ XFRA IE0032077012 P.SHS EQQQ NASD.-100U.ETF 0.272 EUR

HIUC XFRA HK0000055878 CN TAIPING INS.HLD.(BL200 0.011 EUR

DL1C XFRA GB00B3DGH821 DE LA RUE PLC LS-,4486857 0.189 EUR

DQX XFRA GB00B1CM8S45 HOGG ROBINSON GRP LS-,01 0.022 EUR

BW3 XFRA GB0009697037 BABCOCK INTL GRP LS-,60 0.244 EUR

TLY XFRA GB0008754136 TATE + LYLE LS-,25 0.224 EUR

HGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.034 EUR

BLD XFRA GB0001367019 BRIT. LD CO. PLC LS-,25 0.082 EUR

DV6 XFRA FR0000073793 DEVOTEAM SA INH. EO 0,15 0.600 EUR

ESF XFRA FR0000038259 EUROFINS SCIEN.INH.EO 0,1 2.000 EUR

INR XFRA ES0177542018 INTERN.CONS.AIRL.GR. 0.125 EUR

ENA XFRA ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 0.633 EUR

AJ3 XFRA ES0125220311 ACCIONA SA INH. EO 1 2.890 EUR

DSF1 XFRA DE000A0HGNA3 COBA GEN.05/20 4.700 %

MBB XFRA DE000A0ETBQ4 MBB SE O.N. 1.220 EUR

V3V XFRA DE000A0BL849 VITA 34 AG NA O.N. 0.160 EUR

DEQ XFRA DE0007480204 DEUTSCHE EUROSHOP AG O.N. 1.400 EUR

HSOA XFRA US4219243098 HEALTHSOUTH CORP. 0.211 EUR

DKA XFRA DE0006299001 DUERKOPP ADLER AG O.N. 0.500 EUR

PEH XFRA DE0006201403 PEH WERTPAPIER AG 0.800 EUR

BBI XFRA DE0005280002 BBI BUERG.BRAUH.IMMO. 0.625 EUR

LBA XFRA DE0005141006 DESIGN HOTELS AG 0.100 EUR

AEI XFRA DE0005086300 ALLGEIER SE O.N. 0.500 EUR

8CZ XFRA CNE100000X85 ZOOMLION HEA.I.S.+T.H YC1 0.019 EUR

6WX XFRA CNE100000HD4 CHIN.LONGYUAN PWR G.H YC1 0.011 EUR

TVL XFRA CNE1000004J3 TRAVELSKY TECHNOLOGY HYC1 0.029 EUR

IKF XFRA CNE1000002R0 CHINA SHENHUA EN. H YC 1 0.384 EUR

LT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.410 EUR

BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.511 EUR

CQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.328 EUR

TU9 XFRA AU000000TCL6 TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. 0.177 EUR

LN1 XFRA AU000000SGP0 STOCKLAND STLPD SECS 0.086 EUR

MJB XFRA AU000000MGR9 MIRVAC GROUP UTS 0.037 EUR

46T XFRA AU000000GPT8 GPT GROUP UNITS 0.082 EUR