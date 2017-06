FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CD42 XFRA LU0419741094 COMS.-CAC40 LEVER.U.ETF I

CD41 XFRA LU0419740955 COMS.-CAC40 SH.GR U.ETF I

0CE XFRA US15132H1014 CENCOSUD SP. ADRS/3

7BG XFRA AU000000BGG5 BLACKGOLD INTL HLDGS LTD

R6E XFRA CA7565662045 RED EAGLE MINING CORP.

UBK XFRA DE0005570808 UMWELTBANK AG O.N.

U2IY XFRA DE000A0M2JQ3 KONZEPT DYNAMIK