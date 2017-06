FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Donnerstag der kräftigen Erholung der Wall Street anschließen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 12 711 Punkte.

Nach dem jüngsten Rückschlag zeigten S&P-500-Index und die Nasdaq-Indizes mit den höchsten Gewinnen seit Monaten eine deutliche Reaktion. Nachbörslich bestätigte sich der Optimismus der Anleger: Erstmals haben alle großen US-Banken den jährlichen Stresstest der amerikanischen Notenbank bestanden. Sie erhielten von der Fed damit grünes Licht, in großem Stil Geld in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an ihre Investoren auszuschütten.

Weiter im Auge behalten sollten die Anleger den Euro, der am Morgen in Asien erstmals seit einem Jahr wieder über 1,14 US-Dollar kletterte./ag/das

