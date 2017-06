Washington - Erstmals haben alle grossen Geldhäuser den jährlichen Stresstest der amerikanischen Notenbank bestanden. Die Kapitalpläne der 34 geprüften Finanzinstitute seien genehmigt worden, teilte die Federal Reserve am Mittwoch in Washington mit. Für die Banken geht es bei diesen Belastungsproben um Milliarden - sie haben nun grünes Licht, in grossem Stil Geld in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an ihre Investoren auszuschütten.

Es ist das erste Mal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...