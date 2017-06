Nach den Verlusten des Vortages sieht es am Donnerstag so aus, als würde der Dax auf Erholungskurs gehen. Vorbörslich notiert der Index leicht im Plus. Im Fokus: der Börsengang des Berliner Startups Delivery Hero.

Der Mittwoch bescherte vielen Börsenteilnehmern schlechte Laune: Der steigende Euro sowie eine Meldung, wonach die Aussagen von Mario Draghi auf der Notenbank-Konferenz von Sintra als Hinweise auf eine weniger lockere Geldpolitik missverstanden worden seien, ließen die Kurse bröckeln. "Da ist wohl was schiefgelaufen bei der EZB-Kommunikation", sagte ein Börsianer. "Mehr Verwirrung als Nutzen."

Mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 12 647 Punkte ging der Dax aus dem Handel. Der MDax, in dem mittelgroße Unternehmen abgebildet sind, büßte 0,3 Prozent auf 24.831 Punkte ein, der TecDax verlor sogar 1,1 Prozent auf 2221 Zähler.

Am Donnerstag sieht es nun so aus, als würden die Börsianer ihre Sorgen wieder in den Griff bekommen. Auf vorbörslichen Handelsplattformen notiert der Index gut 0,5 Prozent im Plus bei 12.712 Punkten. Für gute Stimmung sorgen die Vorgaben ...

