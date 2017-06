Marketingstrategen feiern die Aufnahme von China-Aktien in internationale Börsenindizes. Doch viele der Unternehmen sind politisch gegängelt und hoch verschuldet - ein neuer Beweis, wie schädlich der Indexglaube ist.

Herzlichen Glückwunsch: ab sofort steigt der Anteil hoch verschuldeter Unternehmen unter staatlichem Einfluss in Ihrem Portfolio. Dass die Renditeaussichten damit sinken, liegt auf der Hand. Staatliche Kontrolle hat noch nie die Rendite von Unternehmen gesteigert - die Politik von Singapur mag hier die berühmte Ausnahme sein, die die Regel bestätigt. Hohe Schulden sind kein Qualitätsausweis für künftige Erfolge.

Doch in Wirklichkeit gibt es kein eindeutigeres Warnsignal für kommende Krisen als eine deutlich steigende Verschuldung des Unternehmenssektors. Sowohl 1929 in den USA wie auch 1990 in Japan war die hohe Verschuldung der Unternehmen Ursache für den nachfolgenden Einbruch.

China vor Turbulenzen

Im Fall der Aufnahme der China-A-Aktien in den MSCI-Index wenden Optimisten ein, dass es sich wegen des staatlichen Einflusses bei diesen Unternehmen ja eher um Staats- als um Privatschulden handelt, weshalb Sorgen unbegründet seien. Trotzdem bleibt es bei der Einschätzung: die Aufnahme Chinas in den Weltaktienindex dürfte sich für die Investoren eher als eine Renditebremse als ein Renditeturbo erweisen.

Aus verschiedenen Gründen bin ich skeptisch. Zum einen gibt es keinen besseren Indikator für die künftigen Erträge eines Unternehmens als die Qualität der Governance. Ein Negativbeispiel in Deutschland bleibt für mich Volkswagen. Die Aktionärsstruktur muss einen Investor, der auf Qualität achtet, abschrecken. Die lange Liste der Skandale und die sich abzeichnenden Schwierigkeiten bei der Bewältigung des technologischen Wandels sind nur Symptome für weitaus tieferliegende Probleme. Im Zweifel müssen das immer die außenstehenden Aktionäre ausbaden.

In der Tat zeigen verschiedene Studien, dass gerade in Schwellenländern die Aktien von Unternehmen mit Staatseinfluss mit einem deutlichen Abschlag gegenüber rein privat gehaltenen Firmen notieren. Die Märkte befürchten ...

