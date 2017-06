FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNG - Der Dax dürfte sich am Donnerstag der kräftigen Erholung der Wall Street anschließen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Start ein halbes Prozent höher auf 12 711 Punkte. Weiter im Auge behalten sollten die Anleger den Euro, der am Morgen in Asien erstmals seit einem Jahr wieder über 1,14 US-Dollar kletterte.

USA: - HÖHER - Nach dem Rückschlag vom Vortag haben sich die Anleger an der Wall Street zur Wochenmitte wieder in Kauflaune gezeigt. Angeführt wurde die Erholung von erneut starken Bankenwerten sowie Aktien aus dem IT-Sektor. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 21 454,61 Punkten und machte damit sein halbprozentiges Vortagesminus mehr als wett. Damit nähert sich der US-Leitindex wieder seiner in der Vorwoche erreichten Bestmarke von 21 535 Punkten.

ASIEN: - GEWINNE - Asiens wichtige Börsen haben sich der Wall Street angeschlossen und sind am Donnerstag gestiegen. Besonders gefragt waren wie schon in den USA die Aktien von Banken und Technologiefirmen.

DAX 12.647,27 -0,19% XDAX 12.678,88 0,64% EuroSTOXX 50 3.535,70 -0,07% Stoxx50 3.186,65 -0,15% DJIA 21.454,61 0,68% S&P 500 2.440,69 0,88% NASDAQ 100 5.753,03 1,44% Nikkei 225 20.215,32 0,42% (7:00 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - VERLUSTE - Obwohl die EZB die Aussagen von Mario Draghi ins richtige Licht gerückt habe, stünden die Zeichen auf Verluste an den Rentenmärkten, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen. Die Anleger seien wieder risikofreudiger - nicht zuletzt, weil der Ölpreis wieder angezogen sei und die US-Banken ihre Pläne zu Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen umsetzen dürften. Der Bund Future sollte seiner Meinung nach den Tag mit leichten Verlusten beginnen und sich im Tagesverlauf zwischen 162,45 und 163,95 bewegen.

Bund-Future Schlusskurs 163,37 0,07% Bund-Future Settlement 163,45 -0,05%

DEVISEN: - EURO KURZ ÜBER 1,14 DOLLAR - Der Euro hat in der Nacht auf Donnerstag weiter zugelegt und ist über 1,14 US-Dollar gesprungen. Am Morgen lag er leicht darunter bei 1,1398 Dollar. Das ist der höchste Stand seit dem Brexit-Votum vor rund zwölf Monaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch auf 1,1375 (Dienstag: 1,1278) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1398 0,18% USD/Yen 112,20 -0,09% Euro/Yen 127,88 0,10%

ROHÖL - TEURER - Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 47,50 US-Dollar und damit 19 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 44,98 Dollar.

