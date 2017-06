Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Apen/Augustfehn (pts005/29.06.2017/07:05) - Die Beeken Fahrzeugteile GmbH mit Sitz in Augustfehn in der Gemeinde Apen ist auf Anhängerkupplungen für Fahrzeuge spezialisiert. Der Shop unter https://www.ahk-preisbrecher.de wurde kürzlich um zahlreiche Produkte erweitert, um mit dem Sortiment die steigende Nachfrage an Komplettsätzen zum Nachrüsten zu erfüllen. Von Alfa Romeo bis Volvo: Anhängerkupplungen für jedes Auto Die Beeken Fahrzeugteile GmbH mit dem zugehörigen Shop unter https://www.ahk-preisbrecher.de hält im Onlineshop Anhängerkupplungen für rund 66 Fahrzeugmarken bereit. Darunter befinden sich beliebte Autohersteller wie BMW, Ford, Mercedes oder VW. Nahezu jedes PKW-Modell kann mit einer Anhängerkupplung nachgerüstet werden, wenn diese nicht bereits ab Werk montiert ist. "Auch ältere Fahrzeugmodelle können noch mit einer Anhängerkupplung ausgestattet werden", so Geschäftsführer Jens Beeken. "Auch wenn ein Kunde mit seinem alten Opel Kapitän aus dem Baujahr 1939 einen Wohnwagen ziehen möchte, können wir helfen. Von Alfa bis Volvo ist bei uns alles dabei", erklärt Beeken weiter. Anhängerkupplungen gefragter denn je Die Anhängerkupplungen werden nicht nur für den Einsatz mit Anhängern benötigt, auch jenseits von Wohnwagenurlaub und Mietanhänger vom Baumarkt ist die Nachfrage groß. Vor allem Fahrradträger erfordern die Montage einer Anhängerkupplung am Fahrzeug. Viele Menschen nehmen heutzutage ihre Zweiräder mit für eine Radtour im Grünen, erklärt der Geschäftsführer. Auch im gewerblichen Bereich ist der Bedarf vorhanden, besonders Sprinter werden oftmals mit einer Anhängerkupplung nachgerüstet. Die Beeken Fahrzeugteile GmbH blickt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung zurück und bietet dabei stets beste Beratung. Bei Unsicherheiten zur Modellauswahl, gerade bei exotischeren Fahrzeugen, steht das Team dem Kunden zur Seite. Die Kupplungen werden nach der Lieferung vom Käufer selbst montiert, nur wenige Automodelle erfordern die Montage durch einen Fachmann. In diesem Fall bietet AHK-Preisbrecher.de den Vor-Ort-Service in der eigenen Werkstatt neben dem Ladengeschäft an. Mehr Informationen und den Onlineshop finden sich unter: https://www.ahk-preisbrecher.de (Ende) Aussender: Beeken Fahrzeugteile GmbH Ansprechpartner: Jens Beeken Tel.: 04489/9234676 E-Mail: info@ahk-preisbrecher.de Website: www.ahk-preisbrecher.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170629005

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 01:05 ET (05:05 GMT)