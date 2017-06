Der kanadische Telekommunikationskonzern Shaw Communications (ISIN: CA82028K2002, TSE: SJR.B) wird seinen Aktionären eine monatliche Dividende in Höhe von 0,09875 kanadischen Dollar ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 28. September 2017 (Record date: 15. September 2017). Auf das Gesamtjahr gerechnet werden damit 1,185 CAD ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 30,33 CAD entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,91 Prozent. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...