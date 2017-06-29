FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGROKOR D.D. 12/20 REGS 1AO4 USX0027KAG32
AGROKOR D.D. 12/20 REGS 1AO3 XS0836495183
AB/FROM ONWARDS 29.06.2017
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AGROKOR D.D. 12/20 REGS 1AO4 USX0027KAG32
AGROKOR D.D. 12/20 REGS 1AO3 XS0836495183
AB/FROM ONWARDS 29.06.2017