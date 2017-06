Von Kenan Machado

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Kursgewinne bei Aktien aus dem Finanzsektor stützen am Donnerstag die Aktienmärkte in Ostasien und Australien. Finanztitel folgen ihren Pendants in Europa und den USA nach oben, weiter getrieben vom gestiegenen Renditeniveau an den Anleihemärkten nach falkenhaft interpretierten Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi am Dienstag. Hinzu kommt, dass die großen US-Banken auch den zweiten Teil des US-Stresstests gemeistert haben. Die Regulierer halten die Banken inzwischen für gesund genug, dass sie kein Kapital mehr horten müssen. Die US-Notenbank genehmigte erstmals die Kapitalausschüttungspläne aller 34 getesteten Banken, seit die Überprüfungen 2011 begannen.

Angesichts der Zuversicht investieren Anleger auch wieder verstärkt in Wachstumswerte, wie sie zum Beispiel unter Technologieaktien zu finden sind. Auch an der Wall Street waren Technikwerte in einer Erholung von den Vortagesverlusten gesucht gewesen.

Zur verbesserten Stimmung tragen aber auch die weiter steigenden Ölpreis bei. An der australischen Börse in Sydney steigt der S&P/ASX-200 im späten Geschäft um ein Prozent. Auch hier sind es die Bankenwerte, die entscheidend für die Aufschläge verantwortlich zeichnen. Macquarie, National Australia Bank und Westpac klettern zwischen 1,8 und 2,1 Prozent. In Hongkong steigt das Marktbarometer um 0,9 Prozent, das Bankenschwergewicht HSBC um 3,7 Prozent - Standard Chartered um 3,2 Prozent. Die Leitindizes in Tokio und Schanghai ziehen um 0,5 Prozent auf 20.239 bzw. 0,3 Prozent auf 3.183 Punkte an.

In Hongkong verteuert sich die Aktie des Telekomausrüsters ZTE um 1,5 Prozent. Die Gesellschaft steht offenbar kurz davor, ihre Sparte ZTEsoft an Alibaba zu veräußern. BOC Hongkong gewinnen fast 4 Prozent und markieren ein weiteres Allzeithoch. Anleger setzten hier auf eine Sonderdividende, heißt es.

Ölpreise machen Anlegern Mut

Die neuesten US-Daten zeigten am Mittwoch zwar einen überraschenden Lageraufbau in den USA, doch maßgeblicher für die Ölpreise ist, dass die US-Förderung erstmals in der vergangenen Woche seit längerer Zeit gesunken ist. Der Preis für ein Fass der global gehandelten Ölsorte Brent verteuert sich in Asien um weitere 0,4 Prozent auf 47,48 US-Dollar, nachdem er bereits im US-Geschäft um rund 1,5 Prozent angezogen hatte. "Wenn US-Lagerbestandsdaten einfach ignoriert werden, dann weiß man, dass man am Markt wieder im Geschäft ist", sagt Marktstratege Greg McKenna von AxiTrader.

Der Dollar neigt zur Schwäche, nachdem die Zentralbanken der Eurozone und aus Kanada mögliche geldpolitische Straffungen in den Raum gestellt haben. Das Momentum verlagere sich weg vom Dollar auf andere Währungen, heißt es im Handel. Der Goldpreis bewegt sich trotz Dollarschwäche kaum. Im Handel wird unter anderem auf die ab Samstag geltende Mehrwertsteuer in Indien verwiesen. Das Land gilt als einer der größten Nachfrager nach physischem Gold.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.814,60 +1,02% +2,03% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.235,42 +0,52% +5,86% 08:00 Kospi (Seoul) 2.394,93 +0,52% +18,18% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.183,21 +0,32% +2,56% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.910,58 +0,88% +16,91% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.248,46 +1,02% +12,76% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.771,52 +0,02% +7,91% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1401 +0,2% 1,1377 1,1375 +8,4% EUR/JPY 127,98 +0,2% 127,73 127,25 +4,1% EUR/GBP 0,8801 +0,0% 0,8800 0,8877 +3,3% GBP/USD 1,2955 +0,2% 1,2928 1,2816 +5,0% USD/JPY 112,24 -0,0% 112,28 111,91 -4,0% USD/KRW 1140,60 +0,1% 1138,98 1144,59 -5,5% USD/CNY 6,7800 -0,3% 6,7998 6,8000 -2,4% USD/CNH 6,7880 -0,2% 6,8034 6,8040 -2,7% USD/HKD 7,8049 +0,0% 7,8042 7,8033 +0,7% AUD/USD 0,7657 +0,2% 0,7640 0,7594 +6,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,96 44,74 +0,5% 0,22 -21,0% Brent/ICE 47,49 47,31 +0,4% 0,18 -19,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.251,56 1.249,30 +0,2% +2,26 +8,7% Silber (Spot) 16,87 16,81 +0,3% +0,06 +5,9% Platin (Spot) 924,05 922,50 +0,2% +1,55 +2,3% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,7% +0,02 +6,4% ===

