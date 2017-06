DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die großen US-Banken haben auch den zweiten Teil des jüngsten Stresstests bestanden. Die Regulierer halten die Banken inzwischen für gesund genug, dass sie kein Kapital mehr horten müssen - und es in einigen Fällen auch wieder an ihre Investoren zurückgeben können. Die US-Notenbank genehmigte die Kapitalausschüttungspläne aller 34 getesteten Banken. Die Institute verwalten mehr als 75 Prozent des Gesamtvermögens aller amerikanischen Finanzunternehmen. Erstmals seit Beginn der jährlichen Stresstests 2011 bestanden alle Institute den zweiten Teil, bei dem auch qualitative Kriterien angewandt und das Risikomanagement der Banken beurteilt wurde. Die Ergebnisse markieren einen Wendepunkt und könnten eine Rückkehr zu den Zeiten vor der Finanzkrise einläuten, als die Banken verlässliche Dividendenzahler waren und die Aktionäre in Scharen investierten. Einige Banken reagierten prompt. Die Bank of America hob ihre Dividende um 60 Prozent an und die Citigroup will 19 Milliarden Dollar an ihre Eigentümer ausschütten, in dem sie für 15,6 Milliarden Dollar Aktien zurückkauft und die Dividende verdoppelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Weitere Termine:

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 2Q, Stockholm

10:00 DE/MLP AG, HV, Wiesloch

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q, Beaverton

DIVIDENDENABSCHLAG

Allgeier 0,50 EUR BBI Bürgerl. Brauhaus Immo. 0,625 EUR Design Hotels 0,10 EUR Deutsche Euroshop 1,40 EUR Duerkopp Adler 0,50 EUR MBB 1,22 EUR PEH Wertpapier 0,80 EUR Vita 34 0,16 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: 10,4 Punkte zuvor: 10,4 Punkte -ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Juni (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj -EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juni Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 109,5 zuvor: 109,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: +2,9 zuvor: +2,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -1,3 Vorabschätzung: -1,3 zuvor: -3,3 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Juni PROGNOSE: +0,94 zuvor: +0,90 -DE 14:00 Verbraucherpreise Juni (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj -US 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,2% gg Vq 2. Veröff.: +1,2% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 2. Veröff.: +2,2% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 241.000 zuvor: 241.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine größeren Auktionen angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.444,40 0,25 Nikkei-225 20.209,31 0,39 Schanghai-Composite 3.180,46 0,23 DAX 12.647,27 -0,19% DAX-Future 12.672,00 +0,64% XDAX 12.678,88 +0,64% MDAX 24.824,96 -0,29% TecDAX 2.220,94 -1,09% EuroStoxx50 3.535,70 -0,07% Stoxx50 3.186,65 -0,15% Dow-Jones 21.454,61 +0,68% S&P-500-Index 2.440,69 +0,88% Nasdaq-Comp. 6.234,41 +1,43% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,37 +11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen in Europa rechnen Händler am Donnerstag. Die "Draghi-Rally" vom Dienstag dürfte weitergehen, heißt es. Der EZB-Chef hatte signalisiert, dass die Inflation nur noch von temporären Effekten gebremst werde und die Zentralbank bereit sei, ihre Politik den sich verbessernden Wirtschaftsaussichten anzupassen. Daraufhin waren die Anleihemärkte deutlich unter Druck geraten, die Renditen also gestiegen. "Der Markt stellt sich auf eine langfristige Wende bei Inflation und Zinsen ein, das kann die Märkte noch für Wochen bewegen", sagt ein Händler. Zeichen dafür seien in allen Anlageklassen erkennbar. Gewinner der Reinflationierung seien die Bankenaktien, Verlierer die Versorger.

Rückblick: Knapp behauptet - Europas Börsen standen weiter unter der Wirkung der falkenhaften Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi. Einer der Verlierer waren Technologietitel mit einem Abschlag von 0,7 Prozent nach sehr schwachen US-Vorgaben. Technologie-Unternehmen gelten als eher negativ mit dem Zinsniveau korreliert, außerdem geht seit Wochen die Sorge vor zu weit gelaufenen Kursen in dem Segment um. Aktien aus dem Finanzsektor liefen dagegen besser als der breite Markt, weil Banken und Versicherer vom derzeit steigenden Zinsniveau profitieren. Der Bankenindex gewann 2 Prozent, wobei sich die Aufwärtstendenz am Nachmittag beschleunigte, nachdem EZB-Vizepräsident Vitor Constancio die Draghi-Aussagen quasi unterstrich, indem er ihnen nicht widersprach. Nestle waren erneut gesucht und stiegen um 1,3 Prozent. Der Lebensmittelkonzern will in den kommenden drei Jahren bis zu 20 Milliarden Franken für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Philips gaben um 1,7 Prozent nach. Der Konzern übernimmt das Spectranetics aus den USA für 1,9 Milliarden Euro. "Die Übernahme ist auf den ersten Blick teuer", sagte ein Marktteilnehmer.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Lufthansa gewannen 3,6 Prozent. Händler verwiesen auf Berichte, nach denen es im Streit mit Fraport um die Gebühren eine Einigung gibt. Stada erholten sich nach den jüngsten verlusten nach der gescheiterten Übernahme um 1,8 Prozent. OHB stiegen um 2,2 Prozent. Das Raumfahrt-Unternehmen hatte weitere Neuaufträge mitgeteilt. Heideldruck verloren 7,7 Prozent. Neben einer Verkaufsempfehlung habe eine Ende des Monats auslaufende Wandelanleihe belastet, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) +0,3% auf 12.679 Punkte

Im Sog der Wall Street, die sich von den kräftigen Verlusten des Vortags erholte, legten die deutschen Aktien zu. In der dritten Reihe sprangen Paion um 14 Prozent nach oben. Das Spezialpharma-Pharma-Unternehmen hatte am frühen Abend den erfolgreichen Abschluss einer Phase-III-Studie gemeldet. Die Siemens-Aktie reagierte hingegen kaum auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, laut dem das Unternehmen zwei Joint Ventures im Eisenbahnsegment mit der kanadischen Bombardier prüft.

USA / WALL STREET

Fester - Nachdem am Dienstag die Verschiebung der Senatsabstimmung über die Gesundheitsreform von US-Präsident Trump die Aktienkurse belastet hatte, kam es zu einer breiten Erholung. Angeführt wurde der Markt von Finanzwerten, die von den deutlich gestiegenen Anleihezinsen profitierten, und vom Technologiesektor, der sich von seinem jüngsten Ausverkauf erholte. Im Bankensektor legten Goldman Sachs um 1,3 Prozent zu, Bank of America um 2,6 Prozent und JP Morgan um 2 Prozent. Vor dem zweiten Teil des Bankenstresstests, dessen Ergebnis nach Handelsende veröffentlicht werden sollte, schien sich niemand zu fürchten. Wells Fargo gewannen 2,2 Prozent nach dem Verkauf des Versicherungsgeschäfts. Der Schritt war von Analysten jedoch erwartet worden. AMD verloren gegen den positiven Trend im Technologiesektor 1,3 Prozent. AMD könnte seine Marktdominanz bei Grafikkarten zum Schürfen von Kryptowährungen verlieren, hieß es dazu. Wettbewerber Nvidia werde nämlich im dritten Quartal zwei derartige Grafikkarten auf den Markt bringen. Nvidia stiegen um 3,5 Prozent. Gesprächsstoff lieferten auch Übernahmen: Spectranetics verteuerten sich um 26,2 Prozent dank eines Übernahmegebots von Philips. Die Staples-Aktie stieg um 8,5 Prozent, nachdem aus informierten Kreisen verlautete, das Beteiligungsunternehmen Sycamore stehe kurz vor der Übernahme des Büroausstatters.

Am Anleihemarkt gaben die Kurse nach dem Ausverkauf vom Vortag geringfügig weiter nach.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.17 Uhr EUR/USD 1,1397 +0,2% 1,1377 1,1366 EUR/JPY 127,91 +0,1% 127,73 127,43 EUR/CHF 1,0928 +0,1% 1,0918 1,0917 GBP/EUR 1,1367 +0,0% 1,1364 1,1381 USD/JPY 112,23 -0,0% 112,28 112,13 GBP/USD 1,2955 +0,2% 1,2928 1,2939

Der Euro profitierte weiter von den Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi vom Dienstag. Draghi hatte die Bereitschaft zur Anpassung der bislang noch ultraexpansiven Geldpolitik an die andauernde Konjunkturerholung angedeutet. Zwischenzeitlich sorgten Aussagen von EZB-Vize Constancio zwar für etwas Verunsicherung und drückten den Euro. Weil Constancio Draghi aber unter dem Strich nicht widersprach, holte er im Anschluss seine Verluste wieder auf und erreichte mit 1,1391 Dollar den höchsten Stand in diesem Jahr. Im späten US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,1380 Dollar.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,98 44,74 +0,5% 0,24 -21,0% Brent/ICE 47,52 47,31 +0,4% 0,21 -19,1%

Die überraschend gestiegenen US-Rohölvorräte belasteten die Ölpreise nicht. Nachdem schon der US-Branchenverband API am Vorabend einen Lageraufbau vermeldet hatte, dürften viele Akteure den Analystenschätzungen, die von einem Rückgang der Bestände ausgegangen waren, nicht mehr viel Glauben geschenkt haben. Vielmehr dürften einige Marktteilnehmer erleichtert gewesen sein, dass die offiziellen Daten einen geringeren Lageraufbau auswiesen als die API-Daten. Stützend wirkte, dass gleichzeitig die US-Produktion in der vergangenen Woche so stark zurückging, wie zuletzt im Juli 2016. Daher zeigten sich die Preise nach einem kurzen Rücksetzer klar im Plus. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 1,1 Prozent auf 44,74 Dollar. Brent legte um 1,4 Prozent auf 47,31 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,10 1.249,30 +0,2% +2,80 +8,7% Silber (Spot) 16,89 16,81 +0,5% +0,08 +6,1% Platin (Spot) 923,92 922,50 +0,2% +1,42 +2,3% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,7% +0,02 +6,4%

Der Goldpreis setzte seine Erholungsbewegung fort. Zur Begründung verwiesen Händler vor allem auf den weiterhin zur Schwäche neigenden US-Dollar. Gold dürfte in nächster Zeit aber auch als sicherer Hafen gefragt bleiben, meinte Lukman Otunuga von FXTM. Er verwies auf den mit zahlreichen Unwägbarkeiten behafteten Austritt Großbritanniens aus der EU, die politischen Risiken in den USA und der Verunsicherung der Anleger durch den niedrigen Ölpreis. Der Preis für die Feinunze legte zum Settlement um 0,2 Prozent auf 1.249,10 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

DELIVERY HERO / ROCKET INTERNET

Der Börsengang von Delivery Hero erfreut sich reger Nachfrage. Der Vermittler von Essensbestellungen, der von Rocket Internet an die Börse gebracht wird, setzte den Angebotspreis auf 25,50 Euro je Aktie fest und damit am oberen Ende der Preisspanne von 22,00 bis 25,50 Euro. Das gesamte Platzierungsvolumen beläuft sich damit auf rund 996 Millionen Euro. Die Aktien sollen erstmals am Freitag gehandelt werden.

KNORR-BREMSE/HALDEX

Knorr-Bremse will die Annahmefrist für sein Übernahmeangebot für den schwedischen Konkurrenten Haldex erneut verlängern. Knorr-Bremse habe Grund zur Annahme, dass die EU-Kommission eine zweite Prüfphase einleiten werde, daher wolle man eine Verlängerung bis zum 9. Februar 2018 beantragen. Haldex wird bei der Übernahme mit mehr als 550 Millionen Euro bewertet.

NESTLE

Die Ratingagentur Fitch hat ihr langfristiges Emittentenausfallrating (IDR) für Nestle auf AA- von AA gesenkt. Der Ausblick ist stabil. Der Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 20 Milliarden Schweizer Franken schwäche die finanzielle Flexibilität von Nestle, so die Begründung.

RHI / MAGNESITA

Die EU-Kommission hat den Zusammenschluss der österreichischen Industriekonzerns RHI mit dem brasilianischen Konkurrenten Magnesita unter Auflagen genehmigt. Die Brüsseler Behörde verlangt von den Fusionspartnern den Verkauf von sich überschneidenden Geschäftsbereichen auf bestimmten europäischen Märkten für sogenannte Feuerfestprodukte.

STAPLES

Die Private-Equity-Firma Sycamore Partners übernimmt den US-Büroartikelhändler Staples für 6,9 Milliarden US-Dollar. Sycamore zahlt 10,25 US-Dollar je Aktie, das ist ein Aufschlag von knapp 20 Prozent auf den Kurs vom April, bevor das Wall Street Journal darüber berichtet hatte, dass Staples einen Verkauf prüft.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

