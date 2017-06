In den vergangenen Monaten und Wochen konnte ein recht positives Szenario für den Euro avisiert werden. Nach einem Fehlausbruch aus einem langfristigen symmetrischen Dreieck Ende 2016 / Anfang 2017 bestand die Chance auf deutlich ansteigende Kurse. Rücksetzer boten so noch die Chance im Mai in einen langfristigen Aufwärtstrend einzusteigen. Das skizzierte positive Szenario wird mit den jüngsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...