Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 85 auf 90 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach seinem recht verhaltenen Start im Januar habe der neue Konzernchef Mark Schneider mit dem angekündigten Aktienrückkauf einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, schrieb Analyst James Targett in einer Studie vom Donnerstag. Deshalb und wegen positiver Währungseffekte sowie des möglichen Verkaufs des US-Süßwarengeschäfts hob er seine Schätzungen für das durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum (EPS) des Lebensmittelherstellers bis 2020 an. Allerdings preise die Aktie das deutliche Aufwärtspotenzial für die Marktschätzungen schon ein./gl/ajx

AFA0003 2017-06-29/08:09

ISIN: CH0038863350