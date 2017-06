Das Konsumklima in Deutschland befindet sich weiter im Aufwind: Für den Juli prognostiziert das Marktforschungsunternehmen GfK eine Steigerung des Konsumklimas gegenüber dem Vormonat um 0,2 Zähler auf 10,6 Punkte. Die Konjunkturaussichten steigen demnach im Juni zum vierten Mal in Folge: Mit einem deutlichen Plus von 6,5 Zählern klettert der Indikator auf 41,3 Punkte.

Dies ist der höchste Stand seit fast drei Jahren. Auch die Einkommenserwartung legt im Juni zu: Mit einem Plus von 1,7 Zählern fällt der Anstieg auf 60,2 Punkte laut GfK zwar vergleichsweise moderat aus, doch klettert der Indikator damit auf ein neues Hoch seit der deutschen Wiedervereinigung. Auch die Anschaffungsneigung verzeichnet im Juni einen leichten Anstieg. Der Indikator gewinnt 2,2 Zähler hinzu.