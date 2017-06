Klartext: ProSieben.Sat1 und Syngenta

Liebe Leserin, lieber Leser,

bei ProSiebenSat.1 Media SE wird derzeit umstrukturiert.

Chart ProSieben.Sat1 Aktie

Quelle: tradingview.com

Das Unternehmen teilte mit, dass mehrere Beteiligungen verkauft worden sind - bzw. "Verkauf" tritt es nicht ganz, wie diese Erläuterung zeigt.

ProSiebenSat.1 hat diverse Beteiligungen in "SevenVentures" gebündelt - was der Finanzinvestor des Unternehmens ist. Nun wurde laut Unternehmensangaben ein neuer Fonds mit dem schönen Namen "Crossatlantic Capital" gegründet. (Der Name deutet schon darauf hin, dass ein Investor aus Nordamerika hinzukommen wird.) In diesen neuen Fonds sollen "bis zu 16 Minderheitsbeteiligungen von SevenVentures und anderen Konzerngesellschaften" übertragen werden. Und wozu das alles? Darum: An diesem "Crossatlantic Capital" soll ein Private Equity Fonds namens "Lexington Partners" die Mehrheit übernehmen.

ProSiebenSat.1: Gewinne werden realisiert

SevenVentures soll aber auch noch mit im Boot bleiben, mit einem Anteil von ca. 24,5%. Dies hat für ProSiebenSat.1 den Vorteil, dass man aufgrund dieser Beteiligung immer noch "strategischer Medienpartner" ist, durch den Verkauf von Anteilen aber liquide Mittel erhält und so Gewinne realisiert. Gewinne realisiert?

Genau: Das Unternehmen teilt mit, dass "bezogen auf die getätigten Media- und Barinvestitionen" der Wert verdoppelt wurde. Also ein 100%er sozusagen. Sowas macht doch Freude. Der erzielte Verkaufserlös soll im "mittleren zweistelligen Millionenbereich" liegen. Nun, hier gilt es die Relationen zu sehen - die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat1 liegt aktuell bei rund 8,7 Mrd. Euro.

Dann der Blick auf Syngenta:

Um Syngenta ist es recht ruhig geworden, finde ich. Und das ist kein Wunder: Im Rahmen des Übernahme-Angebots von ChemChina für Syngenta waren sage und schreibe 94,7% der Syngenta-Aktien angedient worden. Der Kaufpreis von 465 US-Dollar je Aktie zuzüglich einer Sonderdividende von 5 Schweizer Franken je Aktie wurde laut Syngenta inzwischen an alle, die das Angebot angenommen hatten, überwiesen. Diese Woche dann schaute Syngenta nach vorne und teilte mit, dass es nach der Übernahme von Syngenta durch ChemChina neuen Ehrgeiz und neue Prioritäten ("new ambition and priorities") in Bezug auf den strategischen Kurs des Unternehmens geben würde. Konkret:

Syngenta: Das gilt es zu beachten

So solle nun verstärkt in den Emerging Markets expandiert werden - besonders in China, woher der neue Großaktionär von Syngenta stammt. Man wolle in neue Technologien investieren, um die Ernte-Ertragsraten zu verbessern, bei gleichzeitiger Reduzierung der CO2-Emissionen und dem Bewahren von Wasser-Ressourcen. Ob das wirklich so sein wird, bleibt abzuwarten. Wer noch Syngenta-Aktien im Depot hat, sollte bedenken, dass der Aktie das Delisting droht - Syngenta hat bereits mitgeteilt, dass das Delisting der Aktien an den Börsen SIX und NYSE angestrebt wird.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Alles Glück der Sterblichen ist sterblich." - Michel de Montaigne

Mit herzlichem Gruß!



Ihr

Michael Vaupel