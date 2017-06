DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die großen US-Banken haben auch den zweiten Teil des jüngsten Stresstests bestanden. Die Regulierer halten die Banken inzwischen für gesund genug, dass sie kein Kapital mehr horten müssen - und es in einigen Fällen auch wieder an ihre Investoren zurückgeben können. Die US-Notenbank genehmigte die Kapitalausschüttungspläne aller 34 getesteten Banken. Die Institute verwalten mehr als 75 Prozent des Gesamtvermögens aller amerikanischen Finanzunternehmen. Erstmals seit Beginn der jährlichen Stresstests 2011 bestanden alle Institute den zweiten Teil, bei dem auch qualitative Kriterien angewandt und das Risikomanagement der Banken beurteilt wurde. Die Ergebnisse markieren einen Wendepunkt und könnten eine Rückkehr zu den Zeiten vor der Finanzkrise einläuten, als die Banken verlässliche Dividendenzahler waren und die Aktionäre in Scharen investierten. Einige Banken reagierten prompt. Die Bank of America hob ihre Dividende um 60 Prozent an und die Citigroup will 19 Milliarden Dollar an ihre Eigentümer ausschütten, in dem sie für 15,6 Milliarden Dollar Aktien zurückkauft und die Dividende verdoppelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 BIP 1Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,2% gg Vq 2. Veröff.: +1,2% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 2. Veröff.: +2,2% gg Vq 4. Quartal: +2,1% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 241.000 zuvor: 241.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.443,30 +0,20% Nikkei-225 20.220,79 +0,45% Hang-Seng-Index 25.898,18 +0,84% Kospi 2.396,14 +0,57% Schanghai-Composite 3.178,62 +0,17% S&P/ASX-200 5.805,60 +0,87%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kursgewinne im Finanzsektor stützen die Börsen in Ostasien und Australien. Finanztitel folgen ihren Pendants in Europa und den USA nach oben, weiter getrieben vom gestiegenen Renditeniveau an den Anleihemärkten nach falkenhaft interpretierten Aussagen von EZB-Chef Mario Draghi am Dienstag. Hinzu kommt, dass die großen US-Banken auch den zweiten Teil des US-Stresstests gemeistert haben. Angesichts der Zuversicht investieren Anleger auch wieder verstärkt in Wachstumswerte, wie sie zum Beispiel unter Technologieaktien zu finden sind. Zur verbesserten Stimmung tragen aber auch die weiter steigenden Ölpreise bei. In Hongkong verteuern sich ZTE um 1,5 Prozent. Die Gesellschaft steht offenbar kurz davor, ihre Sparte ZTEsoft an Alibaba zu veräußern. BOC Hongkong gewinnen fast 4 Prozent und markieren ein weiteres Allzeithoch. Anleger setzten hier auf eine Sonderdividende, heißt es. Die neuesten US-Daten zeigten am Vortag zwar einen überraschenden Lageraufbau in den USA, doch maßgeblicher für die Ölpreise ist, dass die US-Förderung erstmals in der vergangenen Woche seit längerer Zeit gesunken ist. Der Dollar neigt zur Schwäche, nachdem die Zentralbanken der Eurozone und aus Kanada mögliche geldpolitische Straffungen in den Raum gestellt haben. Der Goldpreis bewegt sich trotz Dollarschwäche kaum. Im Handel wird unter anderem auf die ab Samstag geltende Mehrwertsteuer in Indien verwiesen. Das Land gilt als einer der größten Nachfrager nach physischem Gold.

US-NACHBÖRSE

Nachdem die großen US-Banken auch den zweiten Teil des jüngsten Stresstests bestanden hatten, waren Bankenwerte auf breiter Fornt gesucht. Citigroup stiegen um 2,6 Prozent, Bank of America-Merrill-Lynch um 1,8 Prozent, JP Morgan um 1,9 Prozent, Morgan Stanley um 1,7 Prozent und Wells Fargo um 1,7 Prozent. HB Fuller verfehlte mit ihren Zweitquartalszahlen die Markterwartungen. Zugleich hob das Unternehmen aber den oberen Rand der Gewinnprognosespanne an. Die Titel ermäßigten sich um 1,0 Prozent. Nach Drittquartalszahlen über Markterwartung und einem erhöhten Ausblick schnellten Progress Software um 5,6 Prozent empor. Sycamore Partners übernimmt Staples. Nach der Schlussglocke ging es für den Wert um weitere 1,0 Prozent nach oben. Da es bereits im regulären Geschäft entsprechende Meldungen ab, hatte der Kurs bereits vor der Schlussglocke um 8,4 Prozent angezogen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.454,61 0,68 143,95 8,56 S&P-500 2.440,69 0,88 21,31 9,02 Nasdaq-Comp. 6.234,41 1,43 87,79 15,81 Nasdaq-100 5.753,03 1,44 81,43 18,29 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 854 Mio 886 Mio Gewinner 2.295 1.021 Verlierer 713 1.956 Unverändert 95 115

Fester - Nachdem am Dienstag die Verschiebung der Senatsabstimmung über die Gesundheitsreform von US-Präsident Trump die Aktienkurse belastet hatte, kam es zu einer breiten Erholung. Angeführt wurde der Markt von Finanzwerten, die von den deutlich gestiegenen Anleihezinsen profitierten, und vom Technologiesektor, der sich von seinem jüngsten Ausverkauf erholte. Im Bankensektor legten Goldman Sachs um 1,3 Prozent zu, Bank of America um 2,6 Prozent und JP Morgan um 2 Prozent. Vor dem zweiten Teil des Bankenstresstests, dessen Ergebnis nach Handelsende veröffentlicht werden sollte, schien sich niemand zu fürchten. Wells Fargo gewannen 2,2 Prozent nach dem Verkauf des Versicherungsgeschäfts. Der Schritt war von Analysten jedoch erwartet worden. AMD verloren gegen den positiven Trend im Technologiesektor 1,3 Prozent. AMD könnte seine Marktdominanz bei Grafikkarten zum Schürfen von Kryptowährungen verlieren, hieß es dazu. Wettbewerber Nvidia werde nämlich im dritten Quartal zwei derartige Grafikkarten auf den Markt bringen. Nvidia stiegen um 3,5 Prozent. Gesprächsstoff lieferten auch Übernahmen: Spectranetics verteuerten sich um 26,2 Prozent dank eines Übernahmegebots von Philips. Die Staples-Aktie stieg um 8,5 Prozent, nachdem aus informierten Kreisen verlautete, das Beteiligungsunternehmen Sycamore stehe kurz vor der Übernahme des Büroausstatters.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,22 1,0 2,21 -22,6 30 Jahre 2,77 1,7 2,75 -29,7

Nach dem Kursverfall vom Dienstag ging es mit den Notierungen der Anleihen am Mittwoch geringfügig weiter nach unten. Die Auktion siebenjähriger Notes stieß auf eher mäßiges Interesse und hatte keinen Einfluss auf den Markt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 10:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1405 +0,2% 1,1377 1,1375 +8,4% EUR/JPY 127,92 +0,1% 127,73 127,25 +4,1% EUR/GBP 0,8799 -0,0% 0,8800 0,8877 +3,2% GBP/USD 1,2962 +0,3% 1,2928 1,2816 +5,1% USD/JPY 112,18 -0,1% 112,28 111,91 -4,0% USD/KRW 1140,05 +0,1% 1138,98 1144,59 -5,6% USD/CNY 6,7798 -0,3% 6,7998 6,8000 -2,4% USD/CNH 6,7877 -0,2% 6,8034 6,8040 -2,7% USD/HKD 7,8049 +0,0% 7,8042 7,8033 +0,7% AUD/USD 0,7660 +0,3% 0,7640 0,7594 +6,2%

Der Euro profitierte weiter von den Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi vom Dienstag. Draghi hatte die Bereitschaft zur Anpassung der bislang noch ultraexpansiven Geldpolitik an die andauernde Konjunkturerholung angedeutet. Zwischenzeitlich sorgten Aussagen von EZB-Vize Constancio zwar für etwas Verunsicherung und drückten den Euro. Weil Constancio Draghi aber unter dem Strich nicht widersprach, holte er im Anschluss seine Verluste wieder auf und erreichte mit 1,1391 Dollar den höchsten Stand in diesem Jahr. Im späten US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung rund 1,1380 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,01 44,74 +0,6% 0,27 -20,9% Brent/ICE 47,55 47,31 +0,5% 0,24 -19,1%

Die überraschend gestiegenen US-Rohölvorräte belasteten die Ölpreise nicht. Nachdem schon der US-Branchenverband API am Vorabend einen Lageraufbau vermeldet hatte, dürften viele Akteure den Analystenschätzungen, die von einem Rückgang der Bestände ausgegangen waren, nicht mehr viel Glauben geschenkt haben. Vielmehr dürften einige Marktteilnehmer erleichtert gewesen sein, dass die offiziellen Daten einen geringeren Lageraufbau auswiesen als die API-Daten. Stützend wirkte, dass gleichzeitig die US-Produktion in der vergangenen Woche so stark zurückging, wie zuletzt im Juli 2016. Daher zeigten sich die Preise nach einem kurzen Rücksetzer klar im Plus. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 1,1 Prozent auf 44,74 Dollar. Brent legte um 1,4 Prozent auf 47,31 Dollar zu.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.252,55 1.249,30 +0,3% +3,25 +8,8% Silber (Spot) 16,89 16,81 +0,5% +0,08 +6,0% Platin (Spot) 924,30 922,50 +0,2% +1,80 +2,3% Kupfer-Future 2,68 2,66 +0,8% +0,02 +6,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 01:59 ET (05:59 GMT)

Der Goldpreis setzte seine Erholungsbewegung fort. Zur Begründung verwiesen Händler vor allem auf den weiterhin zur Schwäche neigenden US-Dollar. Gold dürfte in nächster Zeit aber auch als sicherer Hafen gefragt bleiben, meinte Lukman Otunuga von FXTM. Er verwies auf den mit zahlreichen Unwägbarkeiten behafteten Austritt Großbritanniens aus der EU, die politischen Risiken in den USA und der Verunsicherung der Anleger durch den niedrigen Ölpreis. Der Preis für die Feinunze legte zum Settlement um 0,2 Prozent auf 1.249,10 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

G20

Angesichts der schweren politischen Krise in Brasilien hat Staatschef Michel Temer seine Teilnahme am G20-Gipfel in Hamburg abgesagt. Temer wird vorgeworfen, 500.000 Real Schmiergeld vom Chef des Fleischkonzerns JBS angenommen zu haben.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow rechnet mit einem ersten Treffen von Staatschef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump während des G-20-Gipfels in Hamburg.

UN

Unter dem Druck vor allem der USA werden die Vereinten Nationen ihre Finanzmittel für Blauhelm-Mission voraussichtlich deutlich kürzen.

US-FLUGVERKEHR

Flugpassagiere, die von Europa in die USA reisen, dürfen vorerst weiterhin ihr Laptop oder Tablet im Handgepäck mitnehmen. Vorerst wird auf das zwischenzeitlich erwogene Verbot dieser Geräte in der Passagierkabine bei Verbindungen aus der EU verzichtet.

KONJUNKTUR JAPAN

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Mai -0,6% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Mai +2,0% gg Vorjahr

CYBER-ATTACKEN

Nach der erneuten weltweiten Cyber-Attacke hat der Chef der europäischen Polizeibehörde Europol, Rob Wainwright, die Nachlässigkeit vieler Konzerne weltweit kritisiert.

DOW/DUPONT

Die Fusionspartner Dow Chemical und Dupont reagieren auf den Druck von Investoren: Sie lassen Änderungen an der Aufteilung des Unternehmens in drei separate Konzerne überprüfen, die nach dem Zusammenschluss geplant ist.

GOOGLE

Kanadas Oberster Gerichtshof hat in einem richtungsweisenden Urteil Google zur weltweiten Blockade beanstandeter Suchergebnisse verpflichtet. Der Supreme Court bestätigte die entsprechende Entscheidung einer niedrigeren Instanz.

STAPLES

Die Beteiligungsgesellschaft Sycamore Partners übernimmt den US-Büroartikelhändler Staples für 6,9 Milliarden US-Dollar. Es ist die größte fremdfinanzierte Übernahme des Jahres.

IPO/BlUE APRON

Der Kochboxenanbieter scheint bei seinem Börsengang die kritischen Fragen hinsichtlich des Geschäfsmodells offenbar nicht ausräumen zu können. Informierte Personen sagten, dass Blue Apron ihre Aktien lediglich zu je 10 US-Dollar ausgibt. Das liegt deutlich unter der ursprünglich angestrebten Spanne von 15 bis 17 Dollar.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 01:59 ET (05:59 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.