BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich weiter verbessert und damit erneut die Erwartungen übertroffen. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juli einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf 10,6 von 10,4 Punkten im Vormonat.

"Damit befindet sich die Konsumstimmung in Deutschland weiterhin klar im Aufwind", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten hingegen einen unveränderten Wert von 10,4 Zählern erwartet. "Das Stimmungshoch bei den deutschen Verbrauchern hält auch im Juni dieses Jahres an", konstatierte Bürkl.

Sowohl die Konjunktur- als auch die Einkommenserwartung und die Anschaffungsneigung legten zu. Die Bundesbürger sähen "die heimische Konjunktur auch zu Beginn des Sommers in exzellenter Verfassung". Dies belege der deutliche Anstieg der Konjunkturerwartung, die laut GfK zum vierten Mal in Folge gewann. Mit einem deutlichen Plus von 6,5 Zählern kletterte der Indikator auf 41,3 Punkte und damit den höchsten Stand seit Juli 2014.

US-Handelspolitik als Risiko für den Konsum

Im Zuge optimistischerer Konjunkturaussichten legte auch die Einkommenserwartung im Juni zu. Mit einem Plus von 1,7 Zählern fiel der Anstieg auf 60,2 Punkte zwar laut GfK vergleichsweise moderat aus, doch kletterte der Indikator damit auf ein neues Hoch seit der deutschen Wiedervereinigung.

Die Aussichten auf eine gute Einkommensentwicklung stützen sich bei den Konsumenten nach Einschätzung Bürkls "in erster Linie auf die exzellente Verfassung des Arbeitsmarktes". Davon profitierte auch die Anschaffungsneigung, deren Indikator 2,2 Zähler auf 57,9 Punkte gewann.

Die Konsumforscher erwarteten in ihrer neuen Studie einen Anstieg der realen privaten Konsumausgaben um 1,5 Prozent in diesem Jahr und bestätigten damit ihre bisherige Einschätzung. Der Konsum werde folglich einen wichtigen Beitrag zur erwarteten guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland leisten. Dies setze allerdings voraus, dass Deutschland von größeren externen Schocks verschont bleibe. Mögliche weltwirtschaftliche Risiken drohen in erster Linie durch eine "Richtungsänderung" in der US-Handelspolitik, warnten sie.

