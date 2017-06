Mit dem Ausbruch über das alte Hoch von 1,53 Euro hat die Geely-Aktie in den letzten Tagen wieder deutlich angezogen. Bis auf 1,94 Euro geht es am Freitagmorgen. Im Jahresverlauf steht ein Plus von 133 Prozent. Zum Vergleich: BMW kommt auf eine Performance von minus 5,7 Prozent, Daimler muss sich mit minus 7,2 Prozent zufrieden geben. Geely wächst. Und das nicht zu knapp: Im laufenden Jahr sollen erstmals über eine Million Autos an die Frau beziehungsweise an den Mann gebracht werden. Alleine im Monat April hat die Schwester-Marke von Volvo und der London Taxi Company ein Umsatzplus von 94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingefahren. Sportliche Ziele und Wachstumsraten, von denen Daimler, BMW und VW derzeit nur träumen können.

