Lenzing plant Errichtung einer hochmodernen Lyocellfaser-Produktionsanlage bis Ende 2020 in Prachinburi (Thailand) § Beschluss zur Gründung einer Tochtergesellschaft und Kauf eines Grundstückes im Industriepark 304 § Nächste Schritte: Finalisierung der Genehmigungen und technischen Planungen Lenzing - Die Lenzing Gruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Spezialfasern am Gesamtumsatz deutlich zu steigern. Nach dem bereits laufenden Ausbau in Lenzing,...

