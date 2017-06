Es ist wirklich nicht jedermanns Sache, bis zum letzten Moment zu warten, um Wichtiges zu erledigen. Aber wenn es um die Börse geht, kann die Wirkung dann, wenn viele glauben, es passiert nichts mehr, umso größer sein. Das solide Plus des Hightech-Index Nasdaq 100 am Mittwoch gehört in diese Kategorie "Wirkungstreffer".

