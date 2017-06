FMW-Redaktion

Nachdem der Dax gestern stärker unter Druck war und bis 12530 Punkte abrutschte, kommt nun also die technische Gegenbewegung. Auslöser war der (vermeintliche) Insider-Bericht, wonach die EZB meine, dass Draghi mißverstanden worden sein könnte. Sehr viele Konjunkutive, vermutlich nicht viel Realitätsgehalt: die anderen Redner bei der EZB-Konferenz in Sintra waren so hawkish, dass alles darauf hindeutet, dass die Notenabnken in konzertierten Aktionen vorgehen und die Geldpolitik straffen wollen. Kein Zufall also, dass etwa der Devisenmarkt diesem Dementi nicht glaubt, der Euro handelt über der 1,14er-Marke. Auch die Anleihen nach erster heftiger Reaktion jetzt wieder unbeeindruckt - nur der Aktienmarkt glaubt daran, weil er daran glauben will!

Und ein Faktor dürfte sein, dass morgen das Quartal endet, und da wollte man seitens interessierter Kreise sicher nicht, dass kurz vor Toreschluß dann die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...