Die diesjährigen Gewinner des Finat-Etikettenwettbewerb decken ein bemerkenswertes Spektrum von Anwendungen ab und reichen von RFID-Etiketten und Produktauthentifizierungen über funkelnde Etiketten für Mädchenkosmetik und auf Holzfurnier gedruckte Whisky-Etiketten bis zu Booklet-Etiketten für Motorkühlflüssigkeit. Organisiert wird der Wettbewerb vom europäischen Etikettenverband Finat. Die Experten-Jury des Finat-Etikettenwettbewerb wurde auch dieses Jahr von Tony White von AWA Consulting geleitet. Dieses Mal standen ihm Murat Sipahioglu von Gallus Group, Steve Wood von Steve Wood Services und Michael Scherhag, Fachredakteur der Zeitschrift Etiketten-Labels, zur Seite.

Marktprofil

Die Etikettenindustrie hat sich sehr gut von der weltweiten Wirtschaftskrise erholt. So stieg der Verbrauch von Selbstklebeetiketten in Europa von 2010 bis 2016 um insgesamt 22,9 Prozent an. 72 Prozent der Markeninhaber, die für die jüngste Ausgabe (von 2016) der europäischen Marktanalyse Radar befragt wurden, gaben an, dass sie die Selbstklebeetiketten nicht als ihre Kerntechnologie aufgeben würden. Trotzdem haben viele Etikettenverarbeiter ihr Produktionsportfolio zusätzlich zu dieser Erfolgsgeschichte ausgebaut und bieten heute weitere beliebte Produktionsoptionen an. Dazu gehören Sleeves, flexible Verpackungen und In-Mould-Labels (IML), um neue Geschäftschancen zu nutzen und ihre Position bei anspruchsvollen ...

