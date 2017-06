FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter sind die deutschen Renten-Futures am Donnerstag in den Handel gestartet. Der Markt setze seit den Draghi-Aussagen vom Dienstag weiter auf anziehende Inflation und Zinsen, heißt es im Handel. Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert gegen 8.33 Uhr 39 Ticks auf 162,97 Prozent. Am Dienstag war der Future nach der Draghi-Aussagen massiv zurückgefallen, am Mittwoch hatte er sich unter dem Strich seitwärts bewegt. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,31 Prozent und das Tagestief bei 162,91 Prozent. Umgesetzt wurden rund 33.500 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 13 Ticks auf 131,99 Prozent.

DJG/mod/gos

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.