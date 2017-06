Berlin (ots) -



Die Beratung für Transformation und HR-Management Promerit schließt exklusive Partnerschaft mit dem Software-Anbieter SmartRecruiters.



SmartRecruiters konnte sich in den USA in kurzer Zeit als innovative HR-Software-Lösung für die Themen Recruiting und Talent Acquisition etablieren. Nun soll auch der DACH-Markt in Sachen digitaler Talentakquise von der modernen Plattform profitieren: zu diesem Zweck bilden SmartRecruiters und die HR- und Transformationsberatung Promerit eine strategische Partnerschaft rund um das Thema Talent Acquisition im deutschsprachigen Raum.



Erst vergangene Woche wurde die Konjunkturprognose für Deutschland angehoben. Der Wirtschaft geht es gut - gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb um Talente immer weiter. Um erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen vielfach neue Kompetenzen, die sie nicht komplett aus der bestehenden Workforce heraus entwickeln können. Der externe Zugang zu Zielgruppen und damit ein wirkungsvolles Personalgewinnungsinstrumentarium werden zunehmend mission critical, somit steigt auch der Anspruch an ein effizientes, transparentes und skalierbares Recruiting-Management. Genau hier greift die neue Partnerschaft des amerikanischen HR-Tech Unternehmens und der deutschen Transformationsberatung - gemeinsam unterstützen sie Unternehmen Ihre Talentakquise zu digitalisieren und zu professionalisieren.



Beide Unternehmen vereint eine ganzheitliche Betrachtung von Talent Acquisition: Promerit bei der Beratungsleistung - von der Übersetzung der Unternehmensstrategie über die richtige Personalgewinnungsstrategie, -prozesse und -konzepte bis hin zur Systemeinführung und Anwendung und SmartRecruiters bei der Software, die alle Schritte der Talent-Akquise und Auswahl in einer Nutzerfreundlichen Plattform abbildet.



Zum Markteintritt launcht SmartRecruiters nicht nur eine deutschsprachige, speziell für den hiesigen Markt optimierte Plattform, sondern erfüllt auch strikteste Sicherheitsstandards gemäß der EU-Datenschutzrichtlinien durch die Verlegung seiner Server an den Standort Frankfurt am Main.



"Mit Promerit haben wir einen Partner gewonnen, der bereits seit über 15 Jahren die neue Arbeitswelt mitgestaltet und sowohl im Bereich Systemimplementierung und -integration, wie auch bei der Entwicklung wirksamer Talent Acquisition- und Talent & Leadership-Ansätze fundierte Kenntnisse hat. Wir freuen uns gemeinsam mit dem sympathischen Expertenteam der Promerit unsere Lösung nach Deutschland zu bringen.", so Michael Lazik, General Manager (DACH) bei SmartRecruiters. Andreas Schultejans, Partner bei Promerit, ergänzt: "Wir beobachten den Markt für HCM-Lösungen sehr intensiv und suchen nach Systemen, die HR und Unternehmen nach vorne bringen - SmartRecruiters ist für uns ein kollaboratives und intuitives Tool, das die Reichweite einer globalen Plattform mit der Verständlichkeit einer deutschsprachigen, lokalen Software vereint. Das Team hat verstanden, neue Ansätze im Recruiting konsequent umzusetzen. Dies sieht man nicht zuletzt an den Funktionalitäten, die zum einen Transparenz herstellen und kollaboratives Arbeiten unterstützen und an funktionierenden Integrationszenarien, die einfach umzusetzen sind. Begeistert hat uns auch die Field-Recruiting-App, die es Recruitern ermöglicht überall, z.B. auf Messen oder ähnlichen Veranstaltungen Profile direkt ins System hochzuladen"



Im Rahmen des aktuell stattfindenden Personalmanagementkongresses in Berlin laden SmartRecruiters und Promerit zu einem kleinen Meet and Greet am Stand der Promerit ein. Am 29.06. haben alle interessierten Kongressteilnehmer ab 17 Uhr die Gelegenheit, Michael Lazik und Andreas Schultejans persönlich kennenzulernen und ihre Fragen zu stellen.



Über SmartRecuriters



SmartRecruiters ist ein Anbieter von Saas-Lösungen mit Sitz in San Francisco sowie weiteren Standorten in Europa und Nordamerika. Über 700 namhafte Firmen nutzen bereits SmartRecruiters, um mit besserem Recruiting Wettbewerbsvorteile zu erlangen, u.a. Visa, CERN, Skechers, BlaBlaCar, Equinox und Marc Jacobs. SmartRecruiters bietet dabei mit seinem Fokus auf Nutzerfreundlichkeit einen neuen Ansatz in der Kategorie der Applicant Tracking Systems: Bewerber profitieren insbesondere von der mobilen Nutzung und werden durch die optimierte User Experience zum Abschluss ihrer Bewerbungen motiviert, während die Verantwortlichen auf Unternehmensseite Ausschreibungen und Bewerberauswahl transparent und kollaborativ vornehmen können. Personalern bieten die ausgefeilten Recruiting-Lösungen die Möglichkeit, interne Prozesse noch effizienter zu gestalten. Zu den Investoren des Unternehmens gehören u.a. Mayfield, SalesForce Ventures und Insight Venture Partners.



Über die Promerit AG



Promerit ist das Beratungsunternehmen für Transformation und HR Management. Wir machen Organisationen und Menschen agiler, ermöglichen ihre Entwicklung und heben ihre Potenziale. Erfolgreiche Veränderungen erfordern neue Kompetenzen, die richtige Führung und eine entsprechende Unternehmenskultur. Wir unterstützen das HR Management und die Unternehmensleitung darin, diese Hebel erfolgreich zu bedienen. Mit unserem Business Transformation Consulting unterstützen wir unsere Kunden, ihre Strategien erfolgreich umzusetzen. Wir ermöglichen die HR Transformation mit neuen HR Strategien, innovativen Konzepten in den HR Kernleistungen und wirksamen HR Prozessen. Im Geschäftsfeld HR Digitalisation gestalten wir die neue Arbeitswelt mit anwenderfreundlichen Cloud-Systemen.



Unsere Kombination aus strategischer Beratung und Umsetzungskompetenz schafft Lösungen, die wirken. Wir arbeiten mit Leidenschaft für das, was wir tun und mit Spaß an dem, wie wir es tun.



