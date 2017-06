ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Das politische Chaos in Washington schwächt derzeit den US-Dollar. Zudem wird der US-Notenbank immer weniger zugetraut, die Zinswende im geplanten Tempo fortzusetzen. Warum es dennoch zu früh ist, in einen Abgesang auf die Dominanz des Greenback einzustimmen, erläutert Ulrich Leuchtmann, Leiter der Devisenanalyse der Commerzbank.