FRANKFURT (dpa-AFX) - Die kräftige Erholung der Wall Street hat dem deutschen Aktienmarkt wieder auf die Sprünge geholfen. Der Dax legte am Donnerstag im frühen Handel um 0,52 Prozent auf 12 713,13 Punkte zu, nachdem er zur Wochenmitte noch zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende Mai abgesackt war.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,48 Prozent auf 24 944,31 Zähler. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,41 Prozent auf 2230,14 Punkte nach oben.

Nach dem jüngsten Rückschlag zeigten der S&P-500-Index und die Nasdaq-Börsenbarometer mit den höchsten Gewinnen seit Monaten eine deutliche Reaktion. Nachbörslich bestätigte sich der Optimismus der Anleger: Erstmals haben alle großen Banken in den USA den jährlichen Stresstest der amerikanischen Notenbank bestanden. Sie erhielten von der Fed damit grünes Licht, in großem Stil Geld in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an ihre Investoren auszuschütten./la/das

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

