Die Analysten von GMP First Energy haben sich den Ölmarkt näher angesehen und beleuchten in einer Studie insbesondere die derzeit vollen Öllager und die aktuelle Allianz ölproduzierender Staaten zur Drosselung der Förderung. Wie die Experten betonen, sei die Datenlage rund um die Lagerhaltung von Öl weltweit unvollständig. Aus diesen Gründen sei noch immer unklar, ob die Maßnahmen der Allianz zur Drosselung der Ölförderung erfolgreich seien oder nicht. Würden die weltweiten Lagerbestände aber auch Ende des Jahres hoch bleiben, können sich die Analysten vorstellen, dass die OPEC noch drastischere Förderkürzungen unternimmt, um die Lager zu leeren und die Preise für Rohöl zu stabilisieren. Opec-Maßnahmen entfesseln Hebelwirkung kleiner Gesellschaften GMP First Energy rät in diesem Fall zu einem kurzzeitigen und abrupten Produktionsschnitt, um die seit 2017 bestehenden Ziele konsequent durchzusetzen. Über Jahre hatte die OPEC sinkende Ölpreise hingenommen, um Marktanteile für das eigene Kartell sichern zu können. Nun sehen die Marktexperten eine Wende. Die OPEC sei inzwischen entschlossen, Lagerbestände und Preise im Bereich der langjährigen Durchschnitte zu...

