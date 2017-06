DARMSTADT (dpa-AFX) - Die rund 50 000 Beschäftigten der deutschen Papierindustrie erhalten ab Juli mehr Geld. Die Gewerkschaft IG BCE und die Arbeitgeber haben sich am Mittwochabend in Darmstadt auf einen zweistufigen Tarifvertrag geeinigt, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Danach erhalten die Beschäftigten zunächst 2,4 Prozent höhere Gehälter und ab dem 1. August des kommenden Jahres ein weiteres Plus von 1,2 Prozent. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 20 Monate. Beide Seiten betonten, dass der Abschluss nicht all ihre Erwartungen erfülle./ceb/DP/stb

