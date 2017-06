Große Hoffnungen ruhen auf der neuen Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister mit Sitz in Osnabrück. Mit bis zu 40 Mitarbeitern will die Stiftung künftig das Verpackungsgesetz umsetzen. Die Zentrale Stelle soll vor allem für mehr Transparenz bei der Lizenzierung sorgen und Schlupflöcher schließen, die das privatwirtschaftlich organisierte duale System an den Rand des Zusammenbruchs geführt hatten. ...

