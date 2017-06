DAX - Bullen schlagen zurück (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /AufwärtsRückblick: Nachdem die Käufer am Montag die Chance vergaben, die Hürde bei 12.843 Punkten zu durchbrechen, setzte eine weitere Abwärtsbewegung ein, die den DAX gestern im frühen Handel unter die Unterstützung bei 12.606 Punkten drückte und fast an das nächsttiefere Abwärtsziel bei 12.527 Punkten einbrechen ließ. Allerdings setzte dort ein Konter ein, der sich mit dem Wiederanstieg über 12.606 Punkte beschleunigte und den Index in der Nachbörse über 12.660 Punkte ausbrechen ließ. Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr): Aktuell notiert der DAX im Bereich von 12.701 Punkten und könnte seine...

Den vollständigen Artikel lesen ...