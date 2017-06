Ransomware ist zurück und wird immer gefährlicher. Selbst Apple-Computer werden gekapert, und die Gauner entdecken ständig neue Geschäftsmodelle. Aber es gibt Hilfe - für Privatpersonen und Unternehmen.

Man könnte heulen. Nur Wochen nach dem Cyberangriff "Wannacry" rollt die nächste Welle von Verschlüsselungs-Attacken. Die "Petya" getaufte Software legte seit Dienstagabend wieder Tausende Computer und dutzende Unternehmen weltweit lahm. Über die Urheber besteht Unklarheit.

Vieles spricht dafür, dass es sich um einen gezielten Angriff auf die Ukraine gehandelt haben könnte. Doch das ist kein Trost für diejenigen, die als Kollateralschaden weltweit in den Sog der sogenannten Ransomware gekommen sind, die Computer verschlüsselt und nur nach Zahlung eines Lösegelds ("Ransom") wieder freigegeben. Oder auch nicht, wie im Fall Petya zu befürchten. Die Angreifer scheinen nur so viel Schaden wie möglich anrichten zu wollen. Selbst Zahlungswillige bekommen ihre Daten nicht mehr zurück, wie Analysen von Softwareexperten ergeben haben. Es geht offenbar um Zerstörung und Chaos.

Solche Schadsoftware dringt über Fehler in Betriebssysteme ein, versteckt sich in präparierten Webseiten oder wird vom Opfer unwissentlich selbst installiert. Ob es ein angebliches Nacktfoto eines Stars ist, ein vermeintlicher Lotto-Millionengewinn oder eine gefälschte Zahlungsaufforderung eines Online-Händlers ("letzte Mahnung") - alles kann klammheimlich Gangstern Tür und Tor zu Computer oder Smartphone öffnen.

Eric Schmidt, früherer Google-Chef und Silicon-Valley-Urgestein, hatte Anfang des Jahres eine ganz einfache Erklärung für die heute allgegenwärtige Cyberkriminalität: "Wir konnten uns damals einfach nicht vorstellen, dass man das machen würde", räumte er auf der Sicherheits-Konferenz RSA in San Francisco offen ein. Damals, das war Ende der Siebziger Jahre, als er und andere Studenten der Universität Berkeley in Kalifornien das "Berknet" erschufen. Dabei wurde der Internetverkehr in Datenpakete zerlegt und über tausende Server verteilt, um das Netz ausfallsicher zu machen. Es war die Zeit des kalten Krieges. Heute sind die Errungenschaften der Vergangenheit in ihrer Anfälligkeit eine riesige Bedrohung. Statt kaltem Krieg gibt es heißen Cyberkrieg.

Die beste Waffe gegen Schadsoftware und Übertölpelung ist eine Portion gesunder Menschenverstand und Zurückhaltung bei unbekannter Software oder zweifelhaften E-Mails. Doch das hilft nicht immer. Ausgefeilte Phishing-Mails überrumpelten selbst Mitarbeiter bei Google und Facebook. Sie überwiesen für Fake-Rechnungen je 100 Millionen Dollar auf Auslandskonten. Die Gelder konnten sie jedoch nach eigenen Angaben fast vollständig zurückholen. Ein Mann in Litauen sitzt in Haft, bestreitet aber alle Vorwürfe.

Angesichts der wiederholten Angriffe kritisiert der Chef der europäischen Polizeibehörde Europol, Rob Wainwright, die Nachlässigkeit von Unternehmen. "Viele internationale Konzerne haben ihre Computersysteme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...