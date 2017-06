Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK-Konsumklima steigt weiter

Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich weiter verbessert und damit erneut die Erwartungen übertroffen. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Juli einen Anstieg ihres Indikators zum Konsumklima auf 10,6 von 10,4 Punkten im Vormonat. "Damit befindet sich die Konsumstimmung in Deutschland weiterhin klar im Aufwind", erklärte GfK-Experte Rolf Bürkl. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten hingegen einen unveränderten Wert von 10,4 Zählern erwartet.

Preise in Sachsen steigen leicht

Die Pfingstfeiertage zu Beginn und der Start in die Ferienzeit am Monatsende haben im Juni für höhere Preise in Sachsen gesorgt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete. Spürbar höher lagen insbesondere die Preise für Pauschalreisen, die um 13,0 Prozent anzogen. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Preise für Güter und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs um 1,7 Prozent höher.

Mitarbeiter in der Papierindustrie bekommen 3,6 Prozent mehr

Die 50.000 Beschäftigten in der Papierindustrie bekommen in zwei Stufen 3,6 Prozent mehr Geld. Ab dem 1. Juli 2017 steigen die Löhne und Gehälter um 2,4 Prozent, ab dem 1. August 2018 wird es eine weitere Erhöhung um 1,2 Prozent geben, wie die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie mitteilte. Darauf habe sich die Gewerkschaft mit den Papier-Arbeitgebern geeinigt.

Öffentliche Schulden im ersten Quartal um 2,3 Prozent niedriger

Zum Ende des ersten Quartals 2017 waren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 1,986 Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, sank damit der Schuldenstand gegenüber dem 31. März 2016 um 2,3 Prozent beziehungsweise 47,4 Milliarden Euro.

Große US-Banken bestehen auch zweiten Stresstestteil allesamt

Die großen US-Banken haben auch den zweiten Teil des jüngsten Stresstests bestanden. Die US-Notenbank genehmigte die Pläne der Institute für Ausschüttungen an ihre Aktionäre. Die Regulierer halten die Banken also inzwischen für gesund genug, dass sie kein Kapital mehr horten müssen - und es in einigen Fällen auch wieder an ihre Investoren zurückgeben können. Die Federal Reserve genehmigte die Kapitalausschüttungspläne aller 34 getesteten Banken.

Europol-Chef warnt vor noch schwereren Cyber-Attacken

Nach der erneuten weltweiten Cyber-Attacke hat der Chef der europäischen Polizeibehörde Europol, Rob Wainwright, die Nachlässigkeit vieler Konzerne weltweit kritisiert. "Viele internationale Konzerne haben ihre Computersysteme noch nicht einmal grundlegend gesichert", sagte Wainwright der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Gerichtsurteil für weltweite Sperrung von Internetseiten durch Google

Kanadas Oberster Gerichtshof hat in einem richtungsweisenden Urteil den US-Internetkonzern Google zur weltweiten Blockade beanstandeter Suchergebnisse verpflichtet. Der Supreme Court bestätigte die entsprechende Entscheidung einer niedrigeren Instanz. In dem Fall geht es um den kanadischen Telekommunikationsausrüster Equustek Solutions. Er hatte erfolgreich gegen ein Unternehmen geklagt, das Equustek-Produkte als seine eigenen vermarktet hatte.

Zug von Warschau nach Berlin nach Bombendrohung gestoppt und geräumt

Nach einer Bombendrohung hat die polnische Polizei einen Zug von Warschau nach Berlin gestoppt und geräumt. Der Zug wurde am Mittwochabend in der polnischen Kleinstadt Mogilno evakuiert, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP sagte. Mehrere hundert Fahrgäste mussten den Zug verlassen. Die polnische Staatsbahn PKP hatten den Angaben zufolge zuvor eine Bombendrohung per E-Mail erhalten.

Lawrow rechnet mit Treffen Putins und Trumps während G-20-Gipfel

Der russische Außenminister Sergej Lawrow rechnet mit einem ersten Treffen von Staatschef Wladimir Putin mit US-Präsident Donald Trump während des G-20-Gipfels in Hamburg. "Wir gehen davon aus, dass es zu einem Treffen kommen wird, da sich beide Präsidenten zur selben Zeit in derselben Stadt, demselben Gebäude und sogar im selben Raum aufhalten," sagte Lawrow.

Laptops dürfen bei USA-Flügen vorerst weiter ins Handgepäck

Flugpassagiere, die von Europa in die USA reisen, dürfen vorerst weiterhin ihr Laptop oder Tablet im Handgepäck mitnehmen. Wie US-Heimatschutzminister John Kelly am Mittwoch in Washington sagte, wird vorerst auf das zwischenzeitlich erwogene Verbot dieser Geräte in der Passagierkabine bei Verbindungen aus der EU verzichtet. Stattdessen sollen die Vorschriften für Sicherheitskontrollen an den Startflughäfen verschärft werden.

Deutliche Kürzungen im UN-Budget für Blauhelm-Einsätze

Unter dem Druck vor allem der USA werden die Vereinten Nationen ihre Finanzmittel für Blauhelm-Mission voraussichtlich deutlich kürzen. Eine nach zähen Verhandlungen am UN-Hauptquartier in New York erzielte Grundsatzvereinbarung sieht vor, die Ausgaben für friedenserhaltende Missionen im kommenden Haushaltsjahr um fast 600 Millionen US-Dollar auf 7,3 Milliarden Dollar zu senken. Dies entspricht einer Kürzung um 7,2 Prozent.

500 Millionen Dollar für Weltbank-Fonds gegen Pandemien

Der neue Fonds der Weltbank zur Bekämpfung von Pandemien wird mit 500 Millionen Dollar (445 Millionen Euro) ausgestattet. "Mit dieser neuen Einrichtung haben wir einen bedeutenden Schritt unternommen, der das Potenzial hat, Millionen Leben und ganze Volkswirtschaften zu retten vor einer der größten systemischen Bedrohungen, der wir gegenüberstehen", erklärte Weltbank-Chef Jim Yong Kim in Washington.

Brasiliens Staatschef sagt Teilnahme an G20-Gipfel in Hamburg ab

Angesichts der schweren politischen Krise in Brasilien hat Staatschef Michel Temer seine Teilnahme am G20-Gipfel in Hamburg abgesagt. Temer habe entschieden, dass er nicht zu dem Treffen der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer am 7. und 8. Juli reise, teilte das Präsidialamt in Brasilia mit. Temer wird vorgeworfen, 500.000 Real (rund 130.000 Euro) Schmiergeld vom Chef des Fleischkonzerns JBS angenommen zu haben.

Japan/Einzelhandelsumsatz Mai +2,0% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Mai -0,6% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.