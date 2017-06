München (ots) -



- Günstigste Adults-only-Hotels auf Mallorca - ab 563 Euro pro Woche inkl. Frühstück - Für Anspruchsvolle: Erwachsenenhotel mit besten Kundenbewertungen auf Gran Canaria



Adults-only-Hotels haben sich ganz auf die Bedürfnisse von Erwachsenen spezialisiert, die Ruhe und Entspannung suchen. Durch einen Anbietervergleich*) spart ein Paar bis zu 58 Prozent der Reisekosten bei einer identischen Pauschalreise im Herbst 2017 in eine der zehn beliebtesten Urlaubsregionen für Erwachsenenhotels.**) Eine Woche all-inclusive im "Sunrise Holidays Resort" in Hurghada & Safaga kostet beim teuersten Anbieter 1.666 Euro, beim günstigsten nur 694 Euro.



Am größten ist die absolute Ersparnis in Punta Cana in der Dominikanischen Republik. Dort zahlen Paare, die sich für einen einwöchigen Urlaub in dem Adults-only-Hotel "Punta Cana Princess" entscheiden, 1.295 Euro weniger, wenn sie den günstigsten statt des teuersten Anbieters wählen.



Günstigste Hotels für den Paarurlaub ohne Kinder auf Mallorca - Preis-Leistungs-Empfehlung: Türkei



Unter den zehn günstigsten Pauschalreisen in Erwachsenenhotels im betrachteten Zeitraum sind gleich vier Hotels auf Mallorca. Beim günstigsten Angebot kostet eine Woche zu zweit im Viersternehotel "THB Felip Class" auf Mallorca 563 Euro pro Woche inkl. Frühstück.



Die Urlaubsregion Side & Alanya in der Türkei bietet Paaren im Betrachtungszeitraum für einen all-inclusive Pauschalurlaub gleich drei Adults-only-Hotels unter 800 Euro, das günstigste bereits für 644 Euro.



Erwachsenenhotel mit den besten Kundenbewertungen auf Gran Canaria



Sehr anspruchsvolle Paare verbringen ihren Urlaub beispielsweise im "Bohemia Suites & Spa" auf Gran Canaria. Das Designhotel hat die besten Kundenbewertungen in der Betrachtung. Eine Woche inklusive Frühstück kostet beim günstigsten Anbieter 1.796 Euro.



*)allgemeine Suchkriterien: mind. 4,4 Punkte in der Gästebewertung, mind. 4 Sterne, Reisedauer: sieben Übernachtungen, Suchzeitraum vom 15.09. bis 31.10.2017, zwei Erwachsene, Abflugort (deutschlandweit), Verpflegung (Halbpension und Halbpension Plus bzw. all-inclusive und all-inclusive Plus zusammengefasst) und Zimmerkategorie bei allen Anbietern pro Hotel gleich, ähnliche Zimmertypen zusammengefasst bspw. Junior-Suite und Suite, alle betrachteten Angebote unter: http://ots.de/8kHxK **)in alphabetischer Reihenfolge: Fuerteventura, Gran Canaria, Hurghada & Safaga, Ibiza, Kreta, Mallorca, Mauritius, Punta Cana, Rhodos, Side & Alanya



