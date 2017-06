FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erstmals haben alle großen Geldhäuser den jährlichen Stresstest der amerikanischen Notenbank bestanden. Das gab der europäischen Bankenbranche am Donnerstag kräftig Auftrieb: Im frühen Handel lag kein Wert im Minus.

Die Papiere der Commerzbank setzten ihre jüngste Rally mit plus 2,5 Prozent fort und kamen damit auf das höchste Niveau seit November 2015. Die hinterher zuckelnde Deutsche Bank schaffte es mit einem ähnlichen Aufschlag immerhin auf das höchste Niveau seit vier Wochen - auch ihre US-Tochter, die in beiden Vorjahren durchgefallen war, hat den Stresstest bestanden.

Die Banken haben nun grünes Licht, in großem Stil Geld in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen an ihre Anteilseigner auszuschütten. Das kam bei den Anlegern entsprechend gut an./ag/das

