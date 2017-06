Die Weltbank, die Weltgesundheitsorganisation und die beiden größten Rückversicherer Munich Re und Swiss Re starten eine Initiative, um bei Seuchen künftig schneller finanzielle Hilfe zu leisten.

Die Ebolafieber-Epidemie in Westafrika ist weltweit noch immer in trauriger Erinnerung. Mehr als 11.000 Tote forderte die Seuche offiziellen Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge in den Jahren 2014 bis 2016. Gerade Entwicklungsländer gelten immer wieder als besonders betroffen bei Epidemien und Pandemien.Gemeinsam mit der Weltbank und der Weltgesundheitsorganisation haben sich nun die beiden weltgrößten Rückversicherer Munich Re und Swiss Re zur so genannten Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) zusammengeschlossen. Ziel sind rasche Hilfszahlungen für Entwicklungsländer nach einem Krankheitsausbruch.

Die Allianz ist ungewöhnlich, aber bitter nötig. Weltweit gehören Pandemien zu den nicht versicherten Risiken mit der höchsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...