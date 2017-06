Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet vom G20-Gipfel in Hamburg in der kommenden Woche ein klares Signal gegen Abschottung. "Wer glaubt, die Probleme dieser Welt mit Isolationismus und Protektionismus lösen zu können, der unterliegt einem gewaltigen Irrtum", sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag.

Protektionismus schade allen Beteiligten. Auch in Deutschland gebe es kritische Stimmen zu Handelsabkommen, obwohl der Wohlstand im Land auf einer exportorientierten Wirtschaft begründet sei, so die Bundeskanzlerin. Auch deshalb müsse vom G20-Gipfel ein klares Signal für offene Märkte ausgehen. Auch der Klimawandel gehöre zu den großen Herausforderungen beim anstehenden Gipfel.

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen seien keine einfachen Gespräche zu erwarten, sagte Merkel. "Der Dissens ist offenkundig." Diesen allerdings zu "übertünchen" wäre falsch. Der Kampf gegen den Terrorismus ist laut Merkel die dritte große Herausforderung der G20. In allen drei Bereichen könne man nur gemeinsam etwas erreichen, betonte sie.