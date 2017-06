Das Herz des europäischen Edelmetallhandels liegt in der Mitte Europas. pro aurum hat im Süden der Bundesrepublik seinen Siegeszug angetreten. Und jenseits der Grenze machen zwei Player regelmäßig in der Edelmetallszene von sich reden: die Münze Österreich als Innovationsschmiede der weltweiten Münzprägung sowie der österreichische Ökonom und Analyst Ronald Peter Stöferle als Autor des vielbeachteten "In Gold We Trust"-Reports. pro aurum hat den 175. Geburtstag der Wiener Philharmoniker zum Anlass genommen, um in die österreichische Hauptstadt zu reisen und sich mit Stöferle sowie dem Generaldirektor der Münze Österreich, Mag. Gerhard Starsich, zu treffen. Schauen Sie sich hier die aktuelle pro aurum TV-Sendung an: Mit Ronald Stöferle und dem Generaldirektro der Münze Österreich: Im Interview mit pro aurum TV erklärt Ronald Peter Stöferle, warum die mehrjährige Schwächephase bei Gold und Silber aus seiner Sicht beendet ist. Stöferle denkt, dass die Frühphase eines neuen Bullenmarktes begonnen hat: "Wir haben Ende 2015 den Höhepunkt der Panik bei Gold und Silber gesehen, seitdem steigt Gold in jeder Währung." Stöferle rechnet vor: "Im letzten Jahr hat sich Gold sehr schön entwickelt, seit Anfang dieses Jahres sind wir auf Dollar-Basis etwa acht Prozent im Plus, in Euro sind es mit etwa drei Prozent etwas weniger, aber Gold hat dennoch eine ganz ansehnliche Performance hingelegt." Dies ist aus Sicht von Ronald Peter Stöferle vor allem deshalb auffällig, weil Gold bis heute nicht im Mainstream der Medien und Finanzwelt angekommen sei. Mehrere Faktoren werden den Goldpreis beeinflussen Aus Sicht von Ronald Peter Stöferle werden in den kommenden Monaten gleich mehrere Faktoren den Goldpreis besonders stark beeinflussen. Als ganz wesentlichen Faktor nennt Stöferle die Opportunitätskosten in Form von Aktien. Gold wird sich nach Einschätzung von Ronald Peter Stöferle schwertun, solange Aktien haussieren. Er weist jedoch...

