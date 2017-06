Nur wenig bewegt und ohne klaren Trend haben sich Europas wichtigste Aktienmärkte zur Wochenmitte präsentiert. Am Ende des Tages standen leichte Verluste, nur der FTSE gab nach Äußerungen des Chefs der Bank of England, der eine restriktivere Geldpolitik der britischen Notenbank signalisierte, mehr ab als der europäische Durchschnitt. Aus Branchensicht waren im marktbreiten Index Stoxx Europe 600 vor allem Finanzwerte gefragt. Der entsprechende Sektorindex legte um rund 1,3% zu. Am unteren Ende waren Papiere aus dem Gesundheitsbereich zu finden. Der Index der Medizinbranche verlor rund 1,0%. Philips will das amerikanische Medizintechnikunternehmen Spectranetics für 1,9 Milliarden Dollar übernehmen. Das gefiel den Anlegern nicht, trotz eines...

Den vollständigen Artikel lesen ...