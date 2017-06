Liebe Trader,

Im gestrigen Handel gab die Aktie des Kosmetikkonzerns Beiersdorf unter einen seit Dezember 2016 bestehenden Abwärtstrend nach und hat damit per Definition ein Verkaufssignal ausgelöst. Doch bereits am späten Nachmittag wurden Stimmen immer lauter, Draghis Rede wäre überinterpretiert worden und hätte unnötige Verwirrung an den Märkten gestiftet. Das könnte nämlich die recht feste Erholung am Ende des Handelstages bei vielen Indizes und Aktien erklären und den gestrigen Trendbruch bei Beiersdorf als Fehlsignal enttarnen. Vielleicht hat der kürzlich gestartete Rückläufer aber doch seine Daseinsberechtigung, weil die Aktie auf eine seit 2013 bestehende Begrenzungslinie gestoßen ist und nun ein regulärer Pullback anläuft. Noch ist das Chartbild indifferent, die aktuelle Handelswoche dürfte jedoch eine klare Botschaft an die Markteilnehmer aussenden.

Ausgehend von einem Fehlsignal, dass im Donnerstagshandel erst noch mit einem dynamischen Kurszuwachs mindestens über das Niveau von 96,75 Euro bestätigt werden muss, kann ein kurzfristiges Long-Investment zurück an die Jahreshochs bei 98,49 Euro seitens interessierter Marktteilnehmer erfolgen. Darüber wäre im Rahmen des Möglichen sogar ein Kurszuwachs an die runde Marke von 100,00 Euro möglich, müsste sich dazu aber in einer äußerst starken Trendphase präsentieren. Daher bleibt ein Investment bei dieser Sachlage noch rein spekulativ! Die Verlustbegrenzung sollte sich dann noch knapp unterhalb des EMA 50 bei aktuell 94,05 Euro aufhalten, da mit heftigen Kursausschlägen in dieser Woche gerechnet werden muss. Erst darunter sollte sich das bärische Chartbild weiter festigen und Abgaben auf das runde Kursniveau von 90,00 Euro erlauben, dass Long-Szenario müsste in diesem Fall komplett verworfen werden.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 96,75 Euro

Kursziel: 98,45 / 100,00 Euro

Stopp: < 94,05 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,70 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

Beiersdorf AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 95,08 Euro; 08:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

